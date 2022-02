TOP 9 najdziwniejszych powodów oblania egzaminu na prawo jazdy w UK

Fot. Getty

Jakie mogą być najdziwniejsze powody oblania egzaminu na prawo jazdy w Wielkiej Brytanii? Lista TOP 9 może Was mocno zaskoczyć…

Egzamin na prawo jazdy – niezależnie od tego, czy w UK, czy w Polsce – należy do mocno stresujących wydarzeń w życiu. Wielu osobom niestety puszczają wtedy nerwy i przez małe niedopatrzenia oblewają test praktyczny - a to z pewnością jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń. Odzwierciedla to najnowszy wskaźnik zdawalności egzaminów na prawo jazdy w UK, który wynosi 49,2 proc. Wskaźnik ten oznacza, że ponad połowa kandydatów oblała test praktyczny przynajmniej jeden raz.

Okazuje się jednak, że powody niezdania egzaminu na prawo jazdy mogą być totalnie zaskakujące, a co gorsza – nawet w ogóle niezwiązane z samym testem. Tego rodzaju powody mogą być nie tylko szokujące, ale również są prawdopodobnie jeszcze bardziej frustrujące, niż niezdanie z powodu własnej pomyłki w czynnościach oficjalnie podlegających ocenie egzaminatora. Niestety, takie nieprzyjemne sytuacje zdarzają się wszędzie – i Wielka Brytania nie jest żadnym wyjątkiem

TOP 9 najdziwniejszych powodów oblania egzaminu praktycznego na prawo jazdy w UK

W celu zobrazowania, jak bardzo absurdalne mogą być powody oblania egzaminu na prawo jazdy w UK, portal Metro przygotował zestawienie dziewięciu najdziwniejszych sytuacji, w których kandydat na kierowcę nie zdał testu praktycznego.

Przykładowo, instruktor oblał 22-letniego kandydata, ponieważ młody mężczyzna założył na egzamin… skórzane spodnie! W rozmowie z brytyjskim portalem, niedoszły kierowca relacjonował, że instruktor nie zaliczył mu egzaminu praktycznego od razu gdy mężczyźni wsiedli do samochodu. Według instruktora skórzane spodnie ograniczyłyby ruchy kandydata, uniemożliwiając prawidłowe kontrolowanie pedałów. „Byłem w szczerym szoku” – wyznał poszkodowany mężczyzna.

Lista 9 najdziwniejszych powodów oblania egzaminu na prawo jazdy w UK, przygotowana przez portal Metro, wygląda następująco:

skórzane spodnie zbyt wolna jazda (15 mph) brak higieny klapki zamiast zamkniętego obuwia nieumiejętność wskazania koloru „bursztynowego” sprawienie, że egzaminator „czuł się niepewnie” niedobre dźwięki dochodzące z silnika mylenie lewej i prawej strony zatrzymywanie się przed przejazdem przez tory kolejowe w momencie, gdy był czas na przejazd dla samochodów.