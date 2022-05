TOP 30 małych rzeczy, które dają szczęście. Zobacz wyniki ciekawego badania

Fot. Getty

Odpoczynek na kanapie po długim dniu pracy, widok błękitnego nieba, a może spotkanie ze starym przyjacielem? Zobacz listę 30 małych rzeczy, które potrafią sprawić radość i rozjaśnić najmroczniejszy dzień.

Co najbardziej uszczęśliwia ludzi? Czy istnieją drobne przyjemności, które potrafią skutecznie poprawić humor i rozwiać nawet najciemniejsze chmury?

Na to pytanie odpowiedzieli brytyjscy badacze, których ankietę opisał na swoich łamach magazyn Daily Mail. W badaniu wzięło udział 2000 dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy mieli za zadanie wskazać drobne codzienne rzeczy, które zwykle podnoszą ich nastrój.

Drobne przyjemności, które potrafią uszczęśliwić

Wśród 30 najczęściej wymienianych małych rzeczy, potrafiących poprawić humor, a nawet dać poczcie szczęścia, znalazły się:

Słoneczne dni i bezchmurne błękitne niebo Kładzenie się do łóżka posłanego świeżo wypraną pościelą Spacer na łonie przyrody, na wsi Oglądanie ulubionego programu telewizyjnego Upolowanie świetnej okazji Usłyszenie komplementu lub pochwały Spotkanie ze starym przyjacielem Podarowanie komuś wyjątkowemu prezentu Znalezienie w kieszeni pieniędzy, o których się zapomniało Słuchanie piosenki, która przywołuje miłe wspomnienia Odbiór paczki na poczcie Zjedzenie grubego kawałka pysznego ciasta Domowe jedzenie Wysiadanie z samolotu w słoneczną pogodę podczas wyjazdu na wakacje Oglądanie starych fotografii i wspominanie minionych wydarzeń z życia Widok zwierzęcia, które cieszy się na twój widok Przytulanie się pod kocem podczas oglądania telewizji, gdy na dworze jest zimno lub pada deszcz Wypicie filiżanki gorącej herbaty Przeczytanie do końca świetnej książki Dostawa jedzenia, które zamówiło się zamiast gotować samemu Trafienie właściwych odpowiedzi podczas oglądania quizu telewizyjnego Odpoczywanie na kanapie po długim dniu Obcięcie włosów Oglądanie domu/mieszkania po zakończonym remoncie Obudzenie się rano i uświadomienie sobie, że jest weekend Siedzenie w czystym domu/mieszkaniu po posprzątaniu go Satysfakcja z umycia wszystkich naczyń i posprzątania kuchni Uzyskanie satysfakcjonującej ulgi podatkowej Pływanie w czystym, błękitnym morzu Dzień wypłaty

Szklanka do połowy pełna czy pusta?

Co ciekawe, w ankiecie badano również, jakie nastawienie do życia przeważa wśród mieszkańców poszczególnych rejonów Wielkiej Brytanii. Okazało się, że ogółem przeważnie pozytywny nastrój ma 41 proc. mieszkańców UK, z czego pozytywne nastawienie dominuje wśród 47 proc. osób z Walii i 46 proc. osób z East Midlands. Oznacza to, że większość mieszkańców UK nie identyfikuje się jako optymiści, ale albo jako pesymiści, albo jako realiści.

A jakie nastawienie dominuje u Was? Czy dodalibyście coś do powyższej listy drobnych codziennych przyjemności, skutecznie poprawiających humor i potrafiących dać choćby małe poczucie szczęścia?