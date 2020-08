TOP 10 - najciekawsze miejsca w Kornwalii [WIDEO I ZDJĘCIA]

Fot. Getty, Wikimedia Commons, Facebook

Kornwalia jest jednym z najbardziej malowniczych regionów nie tylko Anglii, ale i całej Wielkiej Brytanii. Oprócz pięknych plaż, oferuje jednak o wiele więcej… Co warto zobaczyć w Kornwalii? Oto lista 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kornwalii - dla ułatwienia i dokładnej identyfikacji do każdego miejsca dołączamy postcode.

Plaże w UK przeżywają prawdziwe oblężenie tego lata, ponieważ wielu mieszkańców UK zrezygnowało z zagranicznych wakacji z powodu pandemii i niepewności dotyczących kwarantanny po powrocie z urlopu. Co więc można robić w Anglii - poza plażowaniem?

Co warto zobaczyć w Anglii?

Jednym z najbardziej malowniczych i popularnych regionów turystycznych na Wyspach niewątpliwie jest Kornwalia. Warto jednak wiedzieć, że ta piękna kraina położona w Anglii oferuje o wiele więcej, niż tylko urokliwe plaże. Poniżej zamieszczamy 10 najciekawszych atrakcji turystycznych Kornwalii, wśród których znajdą się zarówno miejsca idealne na wycieczkę z dziećmi, jak i coś dla miłośników dobrego cydru. Wszystkie wymienione niżej miejsca w chwili pisania artykułu (13 sierpnia 2020) były otwarte dla turystów.

Najciekawsze miejsca w Kornwalii - ZOBACZ PRZEWODNIK WIDEO:

TOP 10 - najciekawsze atrakcje turystyczne w Kornwalii

Minack Theatre (postcode: TR19 6JU) - wykuty w skale pod opadającym klifem amfiteatr położony na skraju morza i oddalony o 4 mile od Land’s End Porthcurno. Został wybudowany w latach 30-tych XX wieku, a inspiracją jego powstania był Sen nocy letniej Williama Szekspira. Teatr miał być wykorzystany do niektórych scen z kultowego filmu Love Story, jednak z powodu złych warunków atmosferycznych zrezygnowano z tego pomysłu. Oprócz zapierającego dech w piersiach widoku, teatr oferuje ciekawy repertuar spektakli dla całej rodziny.

Lanhydrock House and Garden (postcode: PL30 5AD) - ten malowniczy kompleks znajduje się w pobliżu miejscowości Bodmin. Aktualnie większa część ogrodów i budynków jest otwarta dla zwiedzających, jednak przed przyjazdem należy zarezerwować miejsce na parkingu. Zabytkowy dom położony u podnóża pagórka i otoczony jest pięknym lasem, a droga do niego prowadzi przez doskonale pielęgnowany ogród. Miejsce to spodoba się szczególnie miłośnikom pięknej roślinności, ponieważ w ogrodzie znajdziemy między innymi rododendrony, magnolie czy kamelia, a także wiele wyjątkowych i starych drzew, pochodzących nawet z XVII wieku. Dzieci będą tu miały dużo miejsca, by dać upust swojej nieograniczonej enegrii i fantazji, a dorośli będą mogli podziwiać wiktoriański wystrój domu lub odetchnąć świeżym powietrzem na spacerze.

Fistral Beach (postcode: TR7 1HY) - kojący szum turkusowej wody, ciepło piasku i rozpościerający się w dal czysty horyzont - oto cechy tej plaży w Newquay, które z pewnością przyniosą nieco oddechu osobom na co dzień mieszkającym w mieście i potrzebującym odpoczynku dla swoich zmęczonych miejską ciasnotą oczu. Dość wysokie fale i rozległa przestrzeń przyciągają tu w wakacje wielu surferów.

St. Michael’s Mount (postcode: TR17 0EJ) - jest to wyspa położona w zatoce Mount’s Bay. Dostać się do niej na własnych nogach można jedynie w czasie odpływu, gdy woda odkrywa długą 366-metrową kamienną ścieżkę, łączącą wyspę z wybrzeżem Kornwalii. Gdy woda ustępuje od brzegów można też podziwiać niesamowite dno morskie pokryte mnóstwem wodorostów o żywo zielonym kolorze. Na szczycie wyspy znajduje się zabytkowa kaplica św. Michała pochodząca XV wieku.

The Lost Gardens of Heligan (postcode: PL26 6EN) - ten magiczny ogród botaniczny w pobliżu Mevagissey i St Austell jest obowiązkowym punktem na liście każdej osoby zwiedzającej nie tylko Kornwalię, ale i w ogóle Wielką Brytanię. Na łącznej powierzchni aż 81 hektarów znajdziemy - oprócz egzotycznych i pięknych roślin czy farmy z prawdziwego zdarzenia - także prawdziwe dzieła sztuki, takie jak słynne roślinne rzeźby przedstawiające baśniowe postacie, których widok z pewnością zaintryguje zarówno dzieci, jak i rodziców.

Tintagel Castle (postcode: PL34 0HE) - na liście najciekawszych atrakcji turystycznych Kornwalii nie mogło zabraknąć ruin słynnej zabytkowej fortyfikacji na wyspie Tintagel. Budowla ta przynajmniej od końca XIX wieku jest kojarzona z legendami o królu Arturze. Zapierający dech w piersiach widok z usytuowanego na skalnym urwisku zamku pozwoli nie tylko odpocząć oczom, ale i nabrać trochę świeżego powietrza w zmęczone miejską duchotą płuca.

Healey’s Cornish Cyder Farm (postcode: TR4 9LW) - ten mały rodzinny biznes w Penhallow niedaleko Truro jest miejscem idealnym dla miłośników angielskiego cydru, ale też innych typowo brytyjskich alkoholi. Warzone przez gospodarzy specjały z pewnością przypadną do gustu większości z nas - bo każdy znajdzie tu coś dla siebie: od cydrów w różnych smakach, przez brandy, whisky, a nawet owocowe wina i niewinny sok jabłkowy. Goście mogą też obejrzeć pomieszczenia, w których produkowane są trunki tej rodzinnej marki. Dzieci mogą też ciekawie spędzić czas na tutejszej farmie, w otoczeniu zwierząt.

Screech Owl Sanctuary (postcode: TR9 6HP) - ten piękny rezerwat jest schronieniem dla setek osłabionych, chorych i rannych sów w wielu niezwykłych rasach. "Sowie Sanktuarium" położone jest w pobliżu St Columb Major, a zranione dostojne ptaki są tu pielęgnowane z wielką troską. Osoby zwiedzające mają okazję podziwiać przebywające w rezerwacie zwierzęta i jednocześnie wspierać ich opiekę i leczenie. W 2002 roku miejsce to otrzymało Animal Award - nagrodę przyznawaną przez BBC za pracę na rzecz zwierząt.

Trebah Garden (postcode: TR11 5JZ) - tropikalny ogród botaniczny w typowo angielskim stylu, leżący nad rzeką Helford. W ogrodzie można podziwiać roślinność typu podzwrotnikowego - hortensje, bambusy, parzepliny, a także kamelie i rododendrony. Miejsce to będzie odpowiednie na romantyczne spacery, a także na wypad z pełnymi energii dziećmi.

Davidstow Airfield & Cornwall At War Museum (PL32 9YF) - to miejsce spodoba się szczególnie pasjonatom historii, ponieważ jest to muzeum przedstawiające wystawy i eksponaty z czasów II wojny światowej. Zobaczymy tu stare samoloty, samochody i inne pojazdy, a także wiele ciekawych sprzętów, broni, amunicji i dokumentów z czasów II wojny światowej.

