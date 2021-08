TOP 10 najbardziej wymarzonych kierunków turystycznych w czasie pandemii. Dokąd najchętniej polecielibyśmy na urlop?

Fot. Getty

Za którymi kierunkami turystycznymi najbardziej tęsknimy w czasie pandemii? Oto najnowszy ranking 10 najpopularniejszych urlopowych destynacji.

Po miesiącach ograniczeń i widmie kolejnej (jesienno-zimowej) fali pandemii, wiele osób z pewnością oddaje się fantazjom o wakacjach w ciepłym kraju - bez płatnych i stresujących testów, kwarantanny czy jakichkolwiek formularzy. Dokąd najchętniej polecielibyśmy na urlop w czasie pandemii?

TOP 10 najbardziej wymarzonych kierunków turystycznych w czasie pandemii

ESTA America, biuro pośredniczące w załatwianiu formalności przy wyjazdach do USA, przeprowadziło analizę danych dotyczących tego, jakie ślady internauci pozostawiają w wyszukiwarkach, wertujęc strony internetowe biura. W konsekwencji wyłoniono 10 najbardziej pożądanych kierunków turystycznych w ostatnich pandemicznych miesiącach.

TOP 10 najbardziej wytęsknionych kierunków turystycznych w czasie pandemii ustalono na podstawie liczby wyszukiwań lotów oraz hoteli w poszczególnych krajach. Jak się okazuje, pierwsze miejsce zajęły Malediwy, które były przedmiotem internetowego zainteresowania na stronie ESTA America średnio aż 130 970 razy miesięcznie.

Na drugim miejscu pojawiły się Indie. Kraj ten obecnie nie jest jednak najlepszym miejscem na spędzenie urlopu, ponieważ boryka się z wciąż bardzo trudną sytuacją epidemiczną i aktualnie w Wielkiej Brytanii jest to państwo znajdujące się na czerwonej liście. Oznacza to, że po powrocie na Wyspy z urlopu w Indiach trzeba nie tylko wykonać trzy testy (jeden przed podróżą i dwa w UK - 1. i 8. dnia po przekroczeniu brytyjskiej granicy), ale także trzeba poddać się obowiązkowej kwarantannie hotelowej - wszystko to płatne z własnej kieszeni.

Na trzecim miejscy rankingu znalazła się Grecja, której popularność w czasie całej pandemii była wśród turystów wciąż dość wysoka. Aktualnie Grecja znajduje się na amber list, jednak grozi jej przeniesienie na listę „amber plus”, czyli dołączenie do Francji.

Cały ranking 10 najbardziej wytęsknionych kierunków turystycznych w czasie pandemii, wygląda następująco:

Malediwy Indie Grecja Turcja Kanada Meksyk Hiszpania Australia Tajlandia Japonia.