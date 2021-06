Tony Blair wzywa do preferencyjnego traktowania osób zaszczepionych

Fot. Getty

Były premier Tony Blair uważa, że osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi powinny być traktowane preferencyjnie. Uprzywilejowanie miałoby dotyczyć nie tylko podróży zagranicznych, ale także wstępu na różne imprezy masowe, w tym koncerty i mecze.

W raporcie “Less Risk, More Freedom” przygotowanym przez the Tony Blair Institute for Global Change czytamy, że restrykcje związane z epidemią powinny być różne dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Wcześniej, przed pojawieniem się szczepionki, środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa ( lockdowny krajowe, system three–tier system, czy zamykane szkoły) były powszechne i traktowały populację jako grupę w dużej mierze homogeniczną. Jednak teraz, kilka miesięcy po rozpoczęciu masowego programu szczepień, wszystko się zmieniło, a ryzyko, które dla populacji stwarzają osoby w pełni zaszczepione, w porównaniu do tych, które tego nie zrobiły, powinno zostać dogłębnie przeanalizowane.

Szczepienie przeciwko Covid–19 ma znaczenie

Raport zwraca uwagę na fakt, że system przepustek dla osób zaszczepionych powinien funkcjonować zarówno w skali kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Żaden organizator imprezy masowej nie powinien być zmuszany do akceptowania na eventach jedynie „osób zaszczepionych”, ale też ci z nich, którzy zdecydowaliby się to zrobić, podlegaliby mniejszej ilości restrykcji. „Osoby w pełni zaszczepione znacznie rzadziej zarażają innych – jest to ok. 50 proc. mniej prawdopodobne. Ponadto są one mniej narażone na śmierć, hospitalizację lub rozwój objawów Covid-19 w porównaniu do stanu przed szczepieniem. Mówiąc więc wprost, to, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie, ma znaczenie. Dlatego bardzo ważne jest, aby ludzie byli w stanie udowodnić swój status szczepienia” – czytamy w raporcie.

Zarządzanie pandemią Covid–19

Jak twierdzi były premier Tony Blair, zarządzanie pandemią Covid–19 to po prostu zarządzanie ryzykiem. – Zarządzanie pandemią Covid-19 polega na zarządzaniu ryzykiem. Na tej podstawie wprowadzamy lub usuwamy ograniczenia tutaj w kraju. Na tej podstawie oznaczamy kraje jako zielone, pomarańczowe lub czerwone. I na tych samych zasadach się szczepimy. Wiemy, że szczepienia radykalnie zmniejszają ryzyko transmisji i ryzyko poważnej choroby. Szczepienia nie eliminują ryzyka całkowicie, ale redukcja jest znaczna i zmienia zasady gry. Stąd takie zaangażowanie rządu w program szczepień i poczucie dumy z szybkiego prowadzenia tego programu. Nadszedł czas, by mając na względzie korzystanie z wolności, móc dywersyfikować ograniczenia dla osób zaszczepionych i nieszczepionych (…), ponieważ zaszczepienie się znacznie zmniejsza ryzyko [transmisji wirusa]. I nie ma sensu traktować tych, którzy przeszli szczepienie, tak samo jak tych, którzy tego nie zrobili – tymi słowami skomentował treść raportu Tony Blair.