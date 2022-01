Tony Blair otrzymał £80 000 pomocy z programu Furlough. Pomimo tego, że majątek byłego premiera UK szacowany jest na £60 mln!

Fot. Getty

Tony Blair i jego żona Cherie otrzymali prawie £80 000 z covidowego programu pomocowego Furlough. U wielu wyspiarzy budzi to niemałe oburzenie, w końcu w 2015 r. były premier posiadał 10 domów, a jego majątek szacowany był wówczas na £60 mln.

Czy były premier Tony Blair i jego żona Cherie byli uprawnieni do otrzymania w trakcie pandemii koronawirusa £80 000 z covidowego programu pomocowego Furlough? Rzecznik pary potwierdza, że Blair z żoną byli do tego jak najbardziej uprawnieni, jak wszyscy przedsiębiorcy w UK, ale sporne pozostaje, czy mając ogromny majątek korzystanie z pomocy państwa przy wypłacie stosunkowo niewielkich pensji pracownikom niezdolnym do pracy z powodu lockdownu jest zwyczajnie etyczne. A, jak przypominają dziennikarze na Wyspach, w 2015 r. „The Daily Telegraph” oszacował majątek Blairów na £60 mln (z czego część tego majątku stanowiło 10 posiadłości w kraju i za granicą).

Furlough scheme dla najbogatszych

Ponieważ w trakcie pandemii każdy przedsiębiorca mógł skorzystać z pomocy państwa przy wypłacie pensji dla przymusowo urlopowanych pracowników, to Tony Blair zrobił tak w przypadku pracowników zatrudnionych w kancelarii Lady Blair. - W odniesieniu do miesięcy od grudnia do września było to nieco ponad £35 000, średnio około £3 500 miesięcznie dla trzech pracowników biura przy Harcourt Street, którzy nie byli w stanie wypełniać swoich zwykłych obowiązków z powodu ograniczeń covidowych. Suma z roku poprzedniego wyniosła około £41 000 dla pięciu pracowników. Wszyscy otrzymali pełne wynagrodzenie i nadal to robią, niezależnie od tego, że program się zakończył – poinformował rzecznik Blairów.

Tony Blair nie ma ostatnio dobrej prasy. Blisko milion osób podpisało właśnie petycję o odebranie Sir Tony'emu Blairowi tytułu Kawalera Wielce Szlachetnego Orderu Podwiązki (ang. The Most Noble Order of the Garter) – najwyższego brytyjskiego orderu rycerskiego. Tony Blair otrzymał ten tytuł szlachecki w zeszłym tygodniu od królowej Elżbiety II, pomimo tego, jak twierdzą jego przeciwnicy, że wciągnął Wielką Brytanię w nieuprawnioną wojnę w Iraku w 2003 r.