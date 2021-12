Toksyczne chemikalia znalezione w bloku we wschodnim Londynie przyczyną śmierci 11-letniej dziewczynki

Tragiczna śmierć 11-letniej dziewczynki w Londynie - w bloku, w którym mieszkała, znaleziono niebezpieczne chemikalia. Czy miały jakiś związek z jej zgonem? Sprawę wyjaśnia policja.

Śmierć 11-letniej dziewczynki miała miejsce tuż po tym, jak w jednym z bloków mieszkalnych zlokalizowanych we wschodnim Londynie odkryto składowisko niebezpiecznych chemikaliów. Dziewczynka nie jest jedyną poszkodowaną w tej sprawie - jak czytamy na łamach "Guardiana" ​​inne osoby mieszkające w tym samym budynku zgłosiły, że źle się czują, a trzy osoby pozostają w szpitalu w związku ze swoim stanem zdrowia. Jak później ustalono, owe chemikalia to specjalistyczne środki do zwalczania szkodników. Ratownicy medyczni pojawili się w mieszkaniu w Shadwell w zeszłą sobotę, 11 grudnia 2021, w godzinach popołudniowych. Nie reagująca na zewnętrzne bodźce dziewczynka została przewieziona do szpitala i wkrótce potem zmarła.

Tragedia w Tower Hamlets

O sprawie została powiadomiona londyńska policja. Jak się okazało inni mieszkańcy budynku zgłosili złe samopoczucie, a trzy osoby zostały zabrane do szpitala, gdzie przebywały w niedzielę, co zostało oficjalne potwierdzone przez Met Police. Służby w wydanym oświadczeniu informują również że śmierć dziewczynki będzie traktowana jako niewyjaśniona i stanie przedmiotem śledztwa. Zapowiedziano przeprowadzenie sekcji zwłok.

Rzecznik Met Police potwierdził także, że mieszkańcy bloku zostali ewakuowani z budynku w ramach przyjętych środków ostrożności, a opiekę nad nimi sprawuje władze lokalne. W akcji brał bezpiecznego usuwania chemikaliów brali udział strażacy z London Fire Brigade. Wyjaśnione ma również zostać to, skąd wzięły się one w budynku mieszkalnym.

Toksyczne chemikalia miały spowodować śmierć 11-letniej dziewczynki

Burmistrz Tower Hamlets, John Biggs, zapewnia, że sprawa zostanie wyjaśniona. W wydanym komunikacie zapewniał o wsparciu dla rodzin ewakuowanych z budynku i rodziny dotkniętą tą tragedią.