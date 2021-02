„To w ogóle nie bolało” - Królowa Elżbieta II po raz pierwszy wypowiedziała się ws. otrzymanej szczepionki

Fot. Getty

Królowa Elżbieta II po raz pierwszy publicznie zabrała głos ws. otrzymanej szczepionki przeciwko COVID-19. Monarchini powiedziała, że zastrzyk zupełnie nie bolał, a także że decyzja o poddaniu się szczepieniu nie jest tylko kwestią naszego wyboru, ale bardziej nawet – kwestią troski o innych.

Królowa Elżbieta II wzięła udział w wideo konferencji z szefami NHS odpowiedzialnymi za wprowadzanie szczepionek w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Co ciekawe monarchini, która nigdy publicznie nie wypowiada się na temat swojego zdrowia, tym razem uchyliła rąbka tajemnicy w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19, któremu sama poddała się w styczniu. - O ile mogę powiedzieć, to było to całkiem nieszkodliwe. Odbyło się to bardzo szybko i otrzymałam wiele listów od ludzi, którzy byli bardzo zaskoczeni tym, jak łatwo było dostać szczepionkę. A ukłucie było bardzo szybkie - wcale nie bolało. Po zaszczepieniu ma się poczucie, że jest się chronionym, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Inną sprawą jest, że to musi być oczywiście trudne dla ludzi, którzy nigdy nie otrzymali szczepionki… ale oni powinni myśleć raczej o innych ludziach, niż o sobie – zaznaczyła monarchini w rozmowie z ekspertami.

Pochwała królowej dla szczepionki wpłynie na poziom wyszczepialności w UK?

Udział królowej Elżbiety II w programie z ekspertami NHS miał na celu zwiększenie zaufania mieszkańców Wysp do szczepionek. W końcu, jak przyznał z ubolewaniem Minister ds. Szczepień Nadhim Zahawi, najnowsze dane pokazują, że nawet 11–15 proc. ludzi waha się, czy poddać się szczepieniu. A szczególnie nieufnie o szczepionce mówi się wśród mniejszości etnicznych – w tzw. społecznościach BAME.

Dr Emily Lawson zaznaczyła jednak, że słowa królowej dotyczące jej doświadczenia związanego ze szczepieniem stanowią „niezwykle ważne wotum zaufania dla programu”. - Chcemy się tylko upewnić, że stworzymy warunki, w których każdy będzie w stanie przyjąć ofertę szczepienia, jak tylko ją otrzyma. A Jej Królewska Mość, przedstawiając swój pogląd na ten temat, ogromnie wzmacnia naszą pewność siebie i mam nadzieję, że także szersze zaufanie do programu – zaznaczyła Lawson.