Anglicy MASOWO rezerwują miejsca w ogródkach piwnych na wiosnę

Pomimo, że do otwarcia lokali gastronomicznych pozostało jeszcze sporo czasu, to już teraz angielskie puby zostały dosłownie zalane przez ludzi nie mogących się doczekać wysączenia swojego ulubionego piwka we wiosennym ogródku.

Nie mamy żadnych wątpliwości, na Wyspach tęsknota za spienioną pintą i wyjściem do ulubionego pubu jest bardzo silna. Na pewno tęsknią sami Brytyjczycy i Anglicy, ale chyba też przedstawiciele innych nacji i imigranci, którzy przekonali się do takiego spędzania wolnego czasu. Jak donosi organizacja branżowa UK Hospitality lokale specjalizujące się w serwowaniu piwa odnotowały znaczący wzrost rezerwacji na terminy kwietniowe. Przypomnijmy, na 12 kwietnia 2021 roku zaplanowano ponowne otwarcie pubów, knajp i restauracji.

Brytyjczycy jak oszaleli rzucili się do rezerwowania miejsc w pubach

W czasie ostatniej blokady puby w Anglii mogły jedynie sprzedawać jedzenie i napoje bezalkoholowe na wynos do godziny 23:00. Nie mogły oferować piwa i innych napitków alkoholowych w ramach "take away", zresztą - jaki by to miało sens? Wszystko wskazuje na to, że w obecnym momencie mamy do czynienia ze stłumionym popytem w tej branży. Jeden z pubów w Leeds poinformował, że w tym tygodniu przyjął 700 rezerwacji w ciągu zaledwie pięciu godzin. Z kolei Tim Foster, właściciel pubu relacjonuje, że na dwa tygodnie po formalnym otwarciem lokali ma już prawie 2500 rezerwacji. Popyt jest tak wysoki, że oszuści zaczęli nawet reklamować fałszywe rezerwacje w pubach, jak podaje BBC!

Czy w związku z tym szaleństwem rezerwacji normalne wyjście do pubu będzie niemożliwe? "Rezerwacje nie będą obowiązkowe, chociaż w wielu miejscach prawdopodobnie zostanie wdrożony odpowiedni system"- powiedziała Kate Nicholls z UK Hospitality. "Firmy będą miały własne systemy do zarządzania wysokim popytem, ​​przetwarzania rezerwacji i zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa" - dodała.

12 kwietnia będzie miała miejsce inauguracja "sezonu piwnego"

Jedna z sieci, w której nie musisz wcześniej rezerwować miejsca, to Wetherspoons. W tym tygodniu zapowiedziano, że ponownie otworzy 394 z 750 pubów w Anglii z przestrzeniami zewnętrznymi, w tym ogródkami piwnymi, ogrodami na dachach i patio. Jednak ponowne otwarcie pubów 12 kwietnia to tylko niewielka część całej branży i ledwie początek sezonu, ale to już materiał na inny tekst...