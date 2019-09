To się nazywa ZEMSTA! Brytyjczyk spłacił dług u komornika... bilonem! ZOBACZ wideo!

Fot: Facebook

Jak naprawdę wkurzyć komornika - oto najnowszy przebój internetu! Zobacz w jaki sposób pewien Brytyjczyk spłacił opływający na 423 funty dług u bailiffa...

Urzędnik domagał się zwrotu kwoty w wysokości 423 funtów. Autorowi filmiku, który pojawił się na Facebooku, groziła konfiskatą mienia, ale ten był świetnie przygotowany. Miał ze sobą odliczoną kwotę, tyle że... w bilonie! Bailiff otrzymał pieniądze wyliczone co do pensa, ale został zmuszony do ręcznego obliczenia czy suma się na pewno zgadza. Mężczyzna, który spłacił swój dług nie krył swojego zadowolenia... Zemsta bywa słodka!

<< POBIERZ PORADNIK "JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW?" >> KLIKNIJ TUTAJ <<

- Niepotrzebnie utrudniasz mi prace - skarżył się wykonujący swoje obowiązki komornik, rad nierad biorąc się do liczenia. - Ty też nie musiałeś grozić, że zabierzesz mi samochód, wiedząc ze to niemożliwe - w taki sposób odpowiedział mu dłużnik.

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

CZYTAJ TAKŻE: Policja szuka 16-letniej Polki, która uciekła do Londynu po „kontakcie ze starszym mężczyzną”

A czy Ty zmagasz się z narastającym z dnia na dzień zadłużeniem? Masz problemy z regularnym płaceniem rat i rachunków? Nie wiesz co robić, do kogo zwrócić się po pomoc? Jeśli tak, to poradnik "Jak wyjść z długów" to coś specjalnie dla Ciebie!

W poradniku zatytułowany "Jak wyjść z długów?" specjaliści z polskiej firmy Safe Debts przedstawiają podstawowe informacje dotyczące problematyki związanej z zadłużeniem i długami w Wielkiej Brytanii. Pokazują mechanizmy popadania w finansowe tarapaty, zwracają uwagę na błędy popełniane przez konsumentów, wreszcie - wskazują sposoby jak poradzić sobie z zadłużeniem, jak wydostać się ze spirali długów i jak odzyskać świętny spokój. Wszystko to znajdziecie zebrane w jednym miejscu, opisane prostym językiem i w wyczerpujący sposób.

<< POBIERZ PORADNIK "JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW?" >> KLIKNIJ TUTAJ <<