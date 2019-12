To się nazywa świąteczny duch - znalazł, oddał 16 tys. euro i... nie chciał za to nagrody!

Kurs funta rośnie wobec złotego i euro po spekulacjach dotyczących przesunięcia daty Brexitu

Wartość funta wobec polskiej waluty wzrosła do 4.94 złotego, a wobec euro do 1.14, co jest związane m.in. z wczorajszymi spekulacjami dotyczącymi przesunięcia daty Brexitu.