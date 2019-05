To prawdziwy cud! 13-letni Kacper wybudzony ze śpiączki dzięki... dezodorantowi!

W śpiączce Kacper K. znajdował się od lutego 2019 roku. Była ona efektem wypadku z udziałem trzynastolatka. W Kumbrii chłopiec wraz ze swoimi kolegami pływał łódką na rzece Eden. Niestety, w wyniku wypadku wpadł do wody.

W lodowatej rzecz Kacper K. spędził aż 25 minut nim udało się go z niej wyciągnąć. Służby ratunkowe natychmiast przewiozły do go szpitala Freeman Hospital w Newcastle.

Przez kolejne trzy tygodnie Kacper znajdował się w śpiączce. Kolejne próby wybudzenia go podejmowane przez zarówno pielęgniarki, jaki i członków rodziny nie przynosiły oczekiwanych skutków. Udało się w zasadzie przez... przypadek. Jak czytamy na łamach serwisu Metro.co.uk jedna z pielęgniarek pewnego dnia miała zaproponować mamie chłopca, 43-letnie Wioletcie z Appleby, pomoc w codziennej toalecie. I, dosłownie, stał się cud!

CZYTAJ TEŻ: Prognoza pogody: Nadchodzi fala upałów - w UK będzie cieplej niż w Barcelonie!

Chłopiec miał obudzić się po tym, jak poczuł zapach swojego ulubionego dezodorantu pewnej popularnej brytyjskiej marki. - Gdy tylko użyłam dezodorantu, natychmiast otworzył swoje oczy. Musiał pamiętać, że jest to jego ulubiony zapach. Zawsze uwielbiał używać Lynxa i nadal go używa - komentowała na łamach Metro.co.uk pani Wioletta.

- Próbowaliśmy wszystkiego, żeby go obudzić. Puszczaliśmy mu muzykę, spędziliśmy wiele godzin rozmawiając z nim. Ale w końcu udało się to dezodorantowi. Po prostu nie mogłam w to uwierzyć. To był absolutny cud - dodaje uradowana matka Kacpra.

GORĄCY TEMAT: Tusk: „Brexit okazał się szczepionką na antyunijną propagandę”, a obecna sytuacja w UK „nie jest obiecująca”

Kacper czuje się już lepiej, ale ciągle dochodzi do siebie. Nadal ma problem z mówieniem i ruszaniem prawą ręką. - Jestem naprawdę wdzięczny wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom Great North Air Ambulance za uratowanie mojego życia. Zawsze kochałem Lynx. To mój ulubiony zapach. Nigdy nie przypuszczałem, że uratuje mnie ze śpiączki. Będę nadal go używać - komentował sam 13-latek.