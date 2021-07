To początek kolejnego załamania w służbie zdrowia? Szpitale odwołują operacje ze względu na rosnącą liczbę pacjentów z COVID-19

Fot. Getty

Czy właśnie obserwujemy początek kolejnego załamania w brytyjskiej służbie zdrowia? Szpitale informują, że zmuszone są przekładać operacje „nieratujące życia” na skutek rosnącej liczby pacjentów z Covid-19 i malejącej liczby medyków wysyłanych na obowiązkową samoizolację.

Kolejne szpitale donoszą, że sytuacja powoli staje się bardzo ciężka. Na oddziałach ratunkowych widać znaczny wzrost zakażeń koronawirusem wymagających opieki szpitalnej, a coraz większa liczba pielęgniarek i lekarzy musi się poddawać obowiązkowej, 10-dniowej izolacji na skutek bliskiego kontaktu z osobą chorą. Dotyczy to także w pełni zaszczepionych pracowników NHS. Władze Leeds Teaching Hospitals NHS Trust poinformowały właśnie, że musiały odwołać kilka mniej pilnych, zaplanowanych na ten tydzień operacji, aby poradzić sobie z napływem pacjentów, którzy poważnie zachorowali na Covid. - Bazując na doświadczeniach z poprzednich fal pandemii, robimy plany, które pomogą nam w leczeniu większej liczby chorych na Covid, jednocześnie zapewniając opiekę pacjentom oczekującym na zaplanowane operacje” – powiedział dr Phil Wood. I dodał: - Chociaż opieka nad każdym pacjentem jest dla nas ważna, to musieliśmy odłożyć niektóre z zaplanowanych operacji, aby zapewnić priorytet dla pacjentów wymagających pilnego leczenia. Wraz z resztą pracowników NHS obserwujemy wzrost liczby pacjentów przyjmowanych do naszych szpitali z Covid-19.

Sytuacja w brytyjskiej służbie zdrowia staje się napięta

Trust w Leeds nie jest jedynym trustem, który zgłasza w UK problem z rosnącą liczbą pacjentów z Covid-19, a także z brakiem lekarek i pielęgniarek. Podobne kłopoty napotkał już m.in. The Royal Orthopaedic Hospital w Birmingham i University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust. W tym ostatnim truście, w skład którego wchodzi kilka szpitali, na przymusowej izolacji pozostaje ponad 1000 lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników. Władze szpitali są sfrustrowane obowiązkiem poddawania się samoizolacji do 16 sierpnia wszystkich pracowników NHS, także tych (a jest ich większość) w pełni zaszczepionych. Coraz częściej słychać głosy, że medycy jako pierwsi powinni skorzystać ze złagodzenia zasad dotyczących samoizolacji, by móc świadczyć niezbędne usługi w czasie ponownej, wzmożonej zachorowalności na Covid-19.