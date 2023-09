Styl życia To ostatni powiew lata w UK. Po kilku dniach upałów pogoda na dobre się popsuje

Gorąca i słoneczna pogoda, z którą będziemy mieć do czynienia przez następnych kilka dni, to prawdopodobnie ostatni w tym roku powiew lata w Wielkiej Brytanii. Długi weekend z Bank Holiday będzie pogodny, ale już nie tak ciepły.

To ostatni moment, by nacieszyć się latem w UK

Obecny tydzień to prawdopodobnie ostatni moment, by nacieszyć się solidnie ciepłą i słoneczną pogodą w Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach, począwszy od środy, maksymalna temperatura powietrza wyniesie 27 st. C, ale później mocno się obniży, prawdopodobnie do 23 st. C. Jednak choć długi weekend z Bank Holiday będzie stosunkowo chłodny, to dobra wiadomość jest taka, że będzie on też stosunkowo suchy. Synoptycy informują, że pogoda w długi weekend będzie zmienna, z temperaturą w regionach południowych oscylującą w okolicy 20 st. C i w okolicy 15-20 st. C na obszarach północnych. – Spodziewamy się, że cieplejsze powietrze zostanie wypchnięte, a temperatury powrócą do normalnego poziomu, bliższego średniej sierpniowej. Przewidujemy, że pogoda w Bank Holiday będzie zmienna. Będzie różna w zależności od regionu. Na południu temperatura będą oscylować w okolicach 20 stopni, a w Londynie może ona wzrosnąć do 22 st. C. Na północy temperatury prawdopodobnie osiągną poziom kilkunastu stopni – wyjaśnił meteorolog Met Office Craig Snell.

Lato 2023 roku w UK raczej nie było udane

Pomimo stosunkowo ładnej, jak zapowiadają meteorolodzy, końcówki lata w UK, Wyspiarze mają w tym roku na co narzekać. Bo choć nie cierpieli w ostatnich miesiącach z powodu zbyt dużego gorąca, to musieli się z kolei zmierzyć z dużym zachmurzeniem i sporą ilością deszczu. Już teraz zresztą w powietrzu, w wielu miejscach, czuć, że jesień zbliża się do UK wielkimi krokami.

