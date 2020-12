To OFICJALNE! Met Office potwierdza "białe święta" w niektórych częściach UK, ale zbliża się huragan Bella

Narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii oficjalnie ogłosił, że w 2020 roku w niektórych rejonach UK spadł śnieg i mamy do czynienia z prawdziwie "białymi świętami"! Mieszkańcy Humberside i Suffolk mogą cieszyć się z zalegającego za oknami śniegu!

Musicie przyznać, że Brytyjczycy mają trochę świra na punkcie śniegu na święta. Trochę trudno się im dziwić. Ze względu na ich położenie geograficzne i wyspiarski klimat bardzo rzadko mogą cieszyć się białym puchem podczas "christmas season". W grudniu w UK temperatury oscylują wokół lub powyżej zera, co oznacza, że ​​nigdy nie jest dość zimno, aby móc spodziewać się opadów śniegu. Między styczniem a marcem robi się na Wyspie zimniej i jeśli spodziewać się jakiegokolwiek "białego puchu", to właśnie wtedy.

Z tego względu "wyspiarze" z zazdrością patrzą na kontynent, ale i przecież tam coraz rzadziej można liczyć na prawidziwie "białe święta"...

Morning everyone, we've just had official confirmation that this #Christmas is a white one! Leconfield in Humberside reported #snow falling at 5am, and Wattisham in Suffolk also reported recent snow at this time. Further updates will be issued as they become available #UKSnowpic.twitter.com/FDGqvnOoIL