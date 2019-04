„To odwracanie uwagi od brexitowych bredni” - Była gwiazda „Słonecznego Patrolu” Pamela Anderson skrytykowała aresztowanie Juliana Assange'a

Fot. YouTube/Getty

Znana z serialu „Słoneczny Patrol” Pamela Anderson w ostrych słowach skrytykowała dzisiejsze aresztowanie Juliana Assange'a – założyciela WikiLeaks i słynnego demaskatora. Aktorka kilkukrotnie odwiedziła Australijczyka w ambasadzie Ekwadoru, w której Assange ukrywał się od 2012 r.

To jest „odwracanie uwagi od idiotycznych brexitowych bredni” - w takich słowach 52-letnia dziś Pamela Anderson skomentowała fakt wydania Juliana Assange'a przez Ekwadorczyków w ręce brytyjskiej policji. Do aresztowania rzeczywiście doszło zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak liderzy 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się na znaczne wydłużenie Brexitu do 31 października tego roku.

W emocjonalnym wpisie na Twitterze Pamela Anderson nie szczędziła ani Ekwadoru, za cofnięcie Assange'owi azylu politycznego, ani Wielkiej Brytanii, którą w niewybrednych słowach aktorka przyrównała do sługi Stanów Zjednoczonych. „Jestem w szoku...Nie usłyszałam dokładnie, co on mówił...On bardzo źle wygląda. Jak mogłeś Ekwadorze? Jak możesz Wielka Brytanio? Oczywiście, jesteś s**ą Ameryki i potrzebujesz odwrócenia uwagi od idiotycznych brexitowych bredni. A USA? Prezydent to toksyczny tchórz. On potrzebuje zmobilizować swoje zaplecze. - Jesteś samolubny i okrutny. Cofnąłeś świat w rozwoju. Jesteście demonami, kłamcami i złodziejami. ZGNIJECIE, a my POWSTANIEMY. Julian Assange jest dla ludzi bohaterem. I ludzie nie pozwolą na tę nikczemną niesprawiedliwość. On we wszystkim miał rację. Zostanie poddany ekstradycji. To jest potwierdzone. Nadszedł czas na zmianę...” - napisała była gwiazda „Baywatch” na Twitterze.

Wyprowadzany z budynku ambasady Ekwadoru Assange miał nawoływać zgromadzonych tam ludzi do stawienia oporu. - [Asange] krzyczał i opierał się. Myślę, że czuł się nieco słaby. Ze wszystkich stron otaczali go policjanci – opowiedział jeden ze świadków aresztowania założyciela WikiLeaks.

