To nie moja wina, że ona zaszła w ciążę - mężczyzna uzasadnia, dlaczego nie ustępuje miejsca w autobusie ciężarnym kobietom. Co na to internauci?

Fot. Getty

Nieco szokującym wyznaniem podzielił się na łamach Reddit pewien mężczyzna, który przyznał bez skrępowania, że nie ustępuje miejsca w autobusie ciężarnym kobietom. Powód? To przecież „nie jego wina, że kobieta postanowiła zajść w ciążę”.

„A więc wczoraj wieczorem jechałem autobusem i wsiadła do niego kobieta w bardzo zaawansowanej ciąży. Zaczęła się rozglądać za miejscem, ale okazało się, że nie było już żadnych wolnych siedzeń. Byłem najbliżej niej, więc zaczęła mi rzucać błagalne spojrzenia. Miałem słuchawki na uszach i próbowałem udawać, że jej nie widzę, ale kiedy zaczęła do mnie mówić, to stało się to już nieuniknione. Nie byłem niegrzeczny ani nic, po prostu powiedziałem jej, że nie [ustąpię jej miejsca], ponieważ miałem za sobą długi dzień i bolały mnie stopy. Nie chciałem rezygnować z siedzenia. [Wtedy] ona zaczęła płakać, że jest samotną matką w ciąży, a ja powiedziałem jej, że mi przykro, ale że to był jej osobisty wybór i nie może oczekiwać, że inni ludzie będą się dostosowywać do jej życiowych wyborów. Żyjemy w świecie, w którym kontrola urodzeń i aborcja są bezpłatne, więc nie wiem, dlaczego to powinien być mój problem. To nie moja wina, że zdecydowała się na dziecko, skoro nie stać jej na samochód” - w takich słowach mężczyzna opisał całą sytuację w serwisie internetowym. A bodźcem do tego stała się dla niego reakcja członków rodziny, którzy bardzo krytycznie wyrazili się o jego zachowaniu. „Nie wiem, dlaczego musimy nadal utrwalać koncepcję, że rozmnażanie się w jakiś sposób oznacza, że zyskujesz wtedy prawo do miejsc siedzących zajętych przez innych ludzi” - dodał na końcu „poszkodowany” pasażer.

Ustępowanie miejsca kobietom w ciąży – co sądzą internauci?

Młody mężczyzna, który poczuł się zaszczuty „obowiązkiem” ustępowania miejsca kobietom ciężarnym, niestety nie znalazł w sieci zbytniego poparcia dla swojego pozbawionego empatii zachowania. Większość internautów przypuściła pod jego wpisem zmasowaną krytykę, wskazując chociażby na fakt, że kobieta w zaawansowanej ciąży ma znacznie większy problem z utrzymaniem odpowiedniego balansu ciała. A na złagodzenie ich opinii nie wpłynął nawet fakt, że po 10 godzinach dziennie na nogach mężczyznę bolą stopy, a także że musi on przymusowo korzystać z komunikacji publicznej po tym, jak na skutek wypadku jego samochód trafił do kasacji. „Nie, nie prosiłeś jej o zajście w ciążę, ale jako sprawna, zdrowa osoba, możesz po prostu wybrać bycie miłym. Podejście do sprawy od strony antykoncepcji / aborcji /rozmnażania się również czyni z ciebie naprawdę d****" - podsumował zachowanie mężczyzny jeden z internautów.