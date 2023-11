Życie w UK To nie koniec złej pogody w UK. Co przyniesie nadchodzący tydzień?

Nadchodzący tydzień nie przyniesie poprawy pogody. Po nadzwyczaj silnym huraganie Ciaran, najbliższe dni nadal będą przebiegały pod znakiem ulewnych deszczy i gwałtownych wichur.

Pogoda w listopadzie nie będzie w UK rozpieszczać

Po huraganie Ciaran, który przez kilka dni pustoszył południe Anglii, Szkocję, Wyspy Normandzkie i wiele rejonów kontynentalnej Europy Zachodniej, przynosząc porywy wiatru do ponad 200 km/h, fale wysokie na 20 metrów i liczne podtopienia, mieszkańcy UK mogą nieco odpocząć. Ale pogoda wciąż Wyspiarzy rozpieszczać nie będzie. Meteorolodzy ostrzegają przed dalszymi burzami, ulewnymi deszczami i wichurami, które potrwają w zasadzie do Dnia Pamięci (ang. Remembrance Day – rocznicy zawieszenia broni w 1918 r.). Ulewy szczególnie mocno uderzą mieszkańców zachodnich regionów Wielkiej Brytanii. Na bardzo złą pogodę muszą się przygotować Szkoci – zresztą na dalekiej północy zamiast deszczu mogą się pojawić pierwsze opady śniegu.

Silne ulewy rozpoczną się w środę nad ranem. Od środy do piątku mokro i wietrznie będzie zwłaszcza na terenie Yorkshire, Lancashire i w niektórych rejonach Szkocji. W weekend natomiast chmury deszczowe przesuną się bardziej na południe – w kierunku Kornwalii, Bristolu i Hampshire. Jeśli chodzi o wiatr, to będzie on wiał w porywach do 65 km/h. Najsilniejsze podmuchy będą odczuwalne w środę i piątek.

Mieszkańcy UK muszą uważać – pogoda będzie płatać figle

Meteorolodzy mówią o kolejnym niespokojnym tygodniu, zimnym i mokrym. Na niektórych obszarach mogą wystąpić burze z piorunami i gradem. – W miarę zbliżania się wtorku nastąpi niewielka zmiana. Mamy do czynienia z klinem wysokiego ciśnienia, który rozprzestrzenia się znad Atlantyku nad Wielką Brytanię. Dzień rozpocznie się bardzo deszczowo, zwłaszcza na zachodzie. Ale dalej, w ciągu dnia, ten klin wysokiego ciśnienia pomoże złagodzić opady. Staną się one lżejsze i bardziej rozproszone. Sporo z nas doświadczy bardziej suchych i słonecznych okresów. W końcu jednak nastąpi zmiana. W miarę zbliżania się środy. A wszystko to z powodu obszarów deszczowych powiązanych z frontem atmosferycznym. Pojawi się on nad Wielką Brytanią w środę. Front przejdzie przez cały kraj, przynosząc opady – wytłumaczył meteorolog Jonathan Vautrey.

