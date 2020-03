To nie jest fotomontaż – Brytyjczycy nie kupują piwa CORONA! Z obawy przed koronawirusem?

Fot. Twitter

W sieci pojawiło się zdjęcie z „wyczyszczonego” doszczętnie z towarów supermarketu w UK, w którym ostały się tylko zgrzewki z piwem... CORONA. Czy to znaczy, że Brytyjczycy, podobnie jak Amerykanie, utożsamiają koronawirusa z... „Corona Beer Virus”?

„Czy rozumiecie, jak po*******nie głupi są ludzie w tym kraju?” - napisał na Twitterze pewien mieszkaniec UK w reakcji na zdjęcie z pustego supermarketu, w którym ostały się jedynie kartony z meksykańskim piwem CORONA. Jak widać na fotografii Brytyjczycy rzeczywiście masowo wykupili alkohol po tym, jak rząd Borisa Johnsona zamknął w piątek puby i kluby nocne, ale z jakiegoś powodu nie zdecydowali się zabrać do domu trunku rodem z Meksyku.

Pod zamieszczonym na Twitterze zdjęciem pojawiło się sporo komentarzy, w tym wiele usprawiedliwiających pozostawienie piwa CORONA Extra na półkach. „Nie staję po żadnej ze stron, jestem tylko szczery: Corona to nie jest dobre piwo” - napisał jeden z internautów. A inny dodał: „To piwo było marne nawet przed epidemią”.



This is the definition #COVIDIOTSpic.twitter.com/vTp91DwGlG