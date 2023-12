Styl życia To najczęściej odwiedzana atrakcja turystyczna Londynu. Jest całkowicie za darmo

Atrakcje Londynu można wymienić jednym tchem, ale czy wiecie, która z takich atrakcji jest najczęściej odwiedzana? Dodatkową ciekawostką jest fakt, że atrakcja ta jest zupełnie darmowa.

Najczęściej odwiedzana atrakcja turystyczna Londynu

Atrakcja w brytyjskiej stolicy, o której tu mówimy, to the Outernet. Wielu ludzi nie tylko atrakcji tej na własne oczy nie widziało, ale nawet o niej nie słyszało. A tymczasem okazuje się, że the Outernet – usytuowany w pobliżu stacji Tottenham Court Road, odwiedziło od listopada 2022 r. aż 6,25 mln osób! To zatem znacznie więcej, niż wyniosła liczba turystów w Muzeum Historii Naturalnej, które w zeszłym roku odwiedziło 4,7 mln osób. I znacznie więcej, niż wyniosła liczba turystów, którzy zaglądnęli do katedry św. Pawła w Londynie, muzeum Madame Tussauds czy też wsiedli na diabelski młyn the London Eye.

Przeczytaj też:

W UK odnotowano wzrost płatności gotówkowych. To pierwszy taki przypadek od… 10 lat! Breaking News

Jesteśmy podekscytowani, że w ciągu zaledwie jednego roku osiągnęliśmy tak rekordowy poziom liczby odwiedzających. The Outernet był i pozostaje czymś nowym i przekraczającym granice. To wiąże się zarówno z wielkimi emocjami, jak i ryzykiem. Możliwość zaprezentowania wszystkich naszych bezpłatnych, wciągających instalacji i wystaw obok ogromnej gamy firm, które zdecydowały się u nas reklamować, to coś, z czego wszyscy jesteśmy bardzo dumni – mówi Philip O’Ferrall, prezes i dyrektor naczelny the Outernet.

Czym jest the Outernet?

No właśnie, najważniejszym zatem pytaniem jest, czym tak naprawdę jest the Outernet, tak chętnie odwiedzany przez ludzi w Londynie? Otóż jest to innowacyjna przestrzeń obejmująca powierzchnie handlowe, rekreacyjne i rozrywkowe, a także biura handlowe i lokale mieszkalne. Powierzchnie te rozciągają się w obrębie czterech nowych budynków i kilku budynków już istniejących. Centralne miejsce w obrębie the Outernet zajmuje tzw. Nowy Budynek. Ten charakteryzuje się gigantycznymi, nieregularnymi ekranami o powierzchni ponad 2000 m kw., na których prezentowane są wszelkiego rodzaju kreatywne, pobudzające zmysły animacje.

Przeczytaj też: