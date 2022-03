To miasto w Wielkiej Brytanii zostało uznane za najlepsze miejsce do prowadzenia małego biznesu. Londyn został daleko w tyle

Najlepsze miasto do prowadzenia biznesu w UK to...?

Fot. Getty

Gdzie w Wielkiej Brytanii najlepiej prowadzi się małą lub średnią firmę? Najnowsze badanie może zaskakiwać, ponieważ wcale nie jest to Londyn. Co więcej, stolica UK znalazła się pod tym względem daleko w tyle.

Najnowsze badanie pokazuje, że najlepszym miastem do prowadzenia małej lub średniej firmy w UK jest szkockie Glasgow. Poza tym przedsiębiorcy cenią sobie także posiadanie firmy w Liverpoolu, Newcastle upon Tyne, Manchesterze, Dundee, Derby i Southampton. I, co ciekawe, przyjaznym miejscem do prowadzenia niewielkiego biznesu wcale nie jest Londyn – wręcz przeciwnie, stolica Wielkiej Brytanii nie znalazła się pod tym względem nawet w pierwszej 25.

Miasta najbardziej przyjazne w UK dla przedsiębiorców

Co eksperci wzięli pod uwagę wyznaczając najlepsze miasta do prowadzenia małego i średniego biznesu? To m.in. średnie zarobki, czas dojazdu do wybranych miejsc czy ceny domów. Londyn właśnie dlatego tak słabo wypadł w zestawieniu, ponieważ miasto charakteryzują m.in. wysokie ceny domów i długie dojazdy do pracy. Glasgow z kolei uzyskało wysokie wyniki w zakresie przeciętnych dojazdów w wybrane miejsca, a także w pod względem ogólnego rozwoju małych firm w ostatnich latach.