To miasto w UK jest nękane przez „szczury wielkie jak koty”. Martwe gryzonie leżą na ulicach

W tym mieście szczury nie stanowią sporadycznego problemu, jak w większości dużych skupisk ludzkich w Wielkiej Brytanii. W tym mieście „szczury są wielkie jak koty”, a te, którym nie udało się przetrwać, leżą martwe na ulicach.

Szczury w tym mieście są wielkie jak koty

Miastem, które boryka się obecnie z ogromnym problemem ze szczurami, jest Birmingham. W tym jednym z największych miast w Wielkiej Brytanii „wielkie jak koty” szczury masowo wychodzą na ulice, ponieważ ulice są pełne śmieci. W sposób szczególny przez gryzonie opanowany jest teren na północny wschód od centrum miasta, a dzieje się tak przede wszystkim z powodu braku regularnego wywozu śmieci przez odpowiednie służby. Dodatkowo mieszkańcy masowo zostawiają odpady w niedozwolonych miejscach publicznych, potęgując tym samym zabrudzenie miasta i czyniąc je jeszcze bardziej atrakcyjnym dla szczurów.







Restauracje i puby mają problem z zachowaniem standardów BHP

Niestety, ogromna liczba gryzoni pałętających się po ulicach Birmingham zaczyna być sporym problemem dla restauracji i pubów, które oferują ludziom jedzenie. Jeden z menadżerów lokalu serwującego dania na wynos i desery, który chciał pozostać anonimowy powiedział w mediach, że za niedługo utrzymanie oceny higieny żywności na poziomie pięciu gwiazdek będzie bardzo trudne i stanie się to nie z jego winy. - Kiedy [council] spóźnia się z odebraniem odpadów, mamy ich nadwyżkę. Właśnie spóźnili się tydzień, a nasze pojemniki wciąż stoją na głównej drodze za rogiem – poinformował menadżer.

Ale problemem są nie tylko opóźnione odbiory odpadów. Na tyłach jego lokalu jest rów, do którego mieszkańcy wyrzucają czasami swoje śmieci. Niektórzy zostawiają tam czarne worki ze śmieciami, które pozostają na otwartej przestrzeni, a inni w ogóle podrzucają nielegalnie swoje śmieci do nie swoich koszy. - Mamy duże ilości szczurów w okolicy. Widzisz, jak biegają wieczorami, kiedy robi się ciemno i jest [mniej] ludzi. Tu jest naprawdę źle. (…) W dniu zbiórki wystawiamy nasz kosz na podwórko, a ludzie przychodzą i zaczynają zostawiać śmieci na nim lub obok niego – dodaje anonimowy menadżer.

Ludzie powinni być bardziej świadomi, jak odpowiednio utylizować śmieci

Niestety wielu ludzi nie chce zmierzyć się z problemem odpowiedniej utylizacji śmieci, tylko zachowuje się jak przysłowiowy „pasażer na gapę” i chce do tego wykorzystać przedsiębiorców i lokale gastronomiczne. Inny businessman w Birmingham, który prowadzi zakład spożywczy i który również chciał pozostać anonimowy, wyjaśnił, w jaki sposób ludzie, którzy zostawiają śmieci na otwartej przestrzeni, dają szczurom „pole do popisu”. - Widać, że jest tu dużo worków na śmieci. To duży problem. Ludzie wyrzucają tu śmieci, a biznes pozostaje cicho. Przyzwoici ludzie nie przychodzą tu, bo jest brudno. Mamy tu wiele problemów i tak jest od lat. Jest za dużo szczurów. Gdy wracasz nocą, [widzisz] bardzo duże szczury. Wyglądają jak koty – tłumaczy zniesmaczony mężczyzna.

Birmingham City Council uspokaja, że pracuje nad rozwiązaniem problemu

Birmingham City Council informuje, że zainwestowano już pieniądze w sprzątanie dzielnicy Alum Rock Road i okolicznych terenów. Przewodniczący komisji ds. środowiska Majid Mahmood powiedział, że niektóre problemy wynikają z nieodpowiedniego zachowania się mniejszości i zaznaczył, że council jest zdeterminowany, by utrzymać teren w czystości. - Alum Rock jest jednym z priorytetowych obszarów dla szerokiej gamy projektów i inicjatyw ulicznych, w które zainwestowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. [Obejmują one] usługę Mobilnego Centrum Recyklingu Gospodarstw Domowych (MHRC), dni „Kochaj Swoje Środowisko” i zespoły ds. najgorszych nielegalnych wysypisk śmieci – zaznaczył Mahmood. I dodał: - Wiele problemów w tej dziedzinie jest spowodowana [zachowaniem] małej liczby osób i firm, które nie szanują naszego wspólnego środowiska. Nasz wspólny cel, jakim jest czystsze miasto, możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy każdy zrobi coś, co do niego należy i weźmie odpowiedzialność za swój obszar.

