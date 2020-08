To koniec Public Health England. Minister Zdrowia zapowiedział utworzenie nowej jednostki - National Institute for Health Protection

Fot. Getty

O tym, że Public Health England zostanie rozwiązane, mówiło się już w czerwcu. Teraz Minister Zdrowia Matt Hancock przeszedł od zapowiedzi do czynów i ogłosił zastąpienie PHE nową jednostką - National Institute for Health Protection.

Public Health England – jednostka utworzona w 2013 r. przez byłego Ministra Zdrowia Jeremy'ego Hunta, była powszechnie krytykowana za słabą reakcję w obliczu ogólnoświatowej pandemii. Frustrację w związku z działaniami podejmowanymi przez PHE wyraził już w czerwcu sam Boris Johnson, który zapowiedział, że „błędy zostaną naprawione”. A rząd zdecydował się dokonać interwencji m.in. po tym, jak wykazano, że PHE używa błędnej metody raportowania o dobowych zgonach w UK z powodu COVID-19, która, jak się z czasem okazało, dawała wyższe rezultaty, niż to miało miejsce w rzeczywistości. Kilka dni temu wyszło na jaw, że po ujednoliceniu przez brytyjskie władze metodologii liczenia zgonów spowodowanych przez koronawirusa, liczba ofiar pandemii zmalała na Wyspach o 5377 zgonów, czyli o... 11,5 proc.

National Institute for Health Protection będzie odpowiadać za zdrowie mieszkańców UK

Po fali krytyki, Minister Zdrowia Matt Hancock zdecydował się rozwiązać Public Health England i powołać w miejsce tej instytucji nową - National Institute for Health Protection. Nowa jednostka ma de facto połączyć byłą PHE z NHS Test and Trace i The Joint Biosecurity Centre, a na jej czele ma stanąć członkini Izby Lordów i konserwatystka, baronowa Dido Harding (obecnie stojąca na czele również krytykowanego systemu NHS Test and Trace). National Institute for Health Protection ma się ukonstytuować na wiosnę 2021 r., a głównym zadaniem tej instytucji ma być, według słów ministra Hancocka, „ochrona kraju przed zagrożeniami zewnętrznymi, w tym chorobami zakaźnymi, epidemiami i bronią biologiczną”.

Nowa strategia walki z koronawirusem

Minister Matt Hancock jest przekonany, że wraz z powołaniem National Institute for Health Protection, Wielka Brytania przyjmie nową, skuteczniejszą strategię walki z koronawirusem. - Aby zwiększyć szanse na pokonanie tego wirusa raz na zawsze, a także na wykrycie i przygotowanie się do reagowania na inne zagrożenia dla zdrowia, teraz i w przyszłości, tworzymy zupełnie nową organizację, w celu zapewnienia nowego podejścia do ochrony zdrowia publicznego. - zaznaczył minister. I dodał: - National Institute for Health Protection połączy doświadczenie PHE z ogromnymi możliwościami w zakresie reagowania NHS Test and Trace oraz Joint Biosecurity Center. W ten sposób [instytucja ta] będzie będzie miała najlepszą możliwą pozycję do długoterminowej walki z kolejną falą Covid-19.