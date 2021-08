To już ostatnie dni Igrzysk Olimpijskich w Tokio! Polacy wciąż mają szansę na złote medale

Relację z igrzysk olimpijskich w Tokio na łamach Polish Express sponsoruje telewizja internetowa WEEB.TV

Igrzyska Olimpijskie w Tokio wchodzą w decydującą fazę. Powoli wyłaniają się finaliści sportów zespołowych, w których triumf święcą przede wszystkim Francuzi i Stany Zjednoczone. Ostatnie konkurencje zostaną też rozegrane w lekkoatletyce na Stadionie Narodowym w Tokio. I tutaj liczymy jeszcze na sukcesy biało-czerwonych!

Po spektakularnym sukcesie naszego chodziarza - Dawida Tomali, który zdobył złoto w chodzie na 50 km, walkę o olimpijskie medale rozpoczną kolejni biało- czerwoni lekkoatleci. W dniu dzisiejszym do rywalizacji o olimpijskie złoto przystąpi oszczepniczka Maria Andrejczyk, która jest murowaną faworytką całych zawodów. Do zakwalifikowania się do ścisłego finału Polka potrzebowała zaledwie jednego rzutu – w pierwszej próbie jej oszczep poleciał na odległość 65,24 m. Szybko okazało się, że żadna z zawodniczek nawet nie zbliżyła się w eliminacjach do rezultatu Polki - Amerykanka Maggie Malone posłała oszczep na odległość 63,07 m, a Australijka Kelsey-Lee Barber – na odległość 62,59 m. Co też ciekawe, dopiero na 11. miejscu uplasowała się największa rywalka Polki - Christin Hussong. Niemka, która jest mistrzynią Europy z 2018 r. osiągnęła odległość zaledwie 61,68 m. 25-letnia Andrejczyk, która ostatnie igrzyska w Rio de Janeiro zakończyła na czwartym miejscu, jest zatem murowaną kandydatką do złota. Ale, nie zapeszajmy, jak wiadomo sport rządzi się swoimi prawami, a w sporcie w wydaniu olimpijskim nic nie jest pewne do ostatnich sekund rywalizacji.

Aniołki Matusińskiego z szansą na medal

Ogromną szansę na olimpijski medal mają także Aniołki Matusińskiego, czyli panie w biegu sztafetowym 4x400 m. Aniołki w składzie z Anną Kiełbasińską, Igą Baumgart-Witan, Małgorzatą Hołub-Kowalik i Justyną Święty-Ersetic łatwo pokonały rywalki w eliminacjach i, jak zapewniają, mają jeszcze sporo zapasu. Polki pobiegły z czasem 3:23.10 (to drugi najlepszy wynik w historii polskiej lekkoatletyki), ale wyraźnie było widać, że ostatnia w składzie - Justyna Święty-Ersetic, mocno zwolniła na ostatniej prostej. W eliminacjach lepsze wyniki od Polek miały jedynie Amerykanki, które pobiegły z czasem 3:20.86 i Jamajki, które metę przekroczyły po 3 minutach i 21.95 sekundach.

Bieg na 1500 metrów – Polak nie jest bez szans

Nie bez szans w biegu na 1500 metrów jest też Michał Rozmys, który w trakcie eliminacji większą część dystansu przebiegł bez buta na nodze. Polak ukończył bieg półfinałowy na ostatnim miejscu, ale sędziowie uznali jego protest (na nogę nadepnął mu nieszczęśliwie jeden z biegaczy) i dopisali go do listy startowej finału.

