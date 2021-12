To już koniec marzeń Borisa Johnsona o połączeniu Szkocji i Irlandii Płn. mostem/tunelem! Eksperci negatywnie ocenili pomysł premiera

Fot. Getty

Swego czasu Boris Johnson z zapałem rozwodził się na temat budowy mostu lub tunelu, które mogłyby połączyć Szkocję z Irlandią Północną. Ale okazuje się, że śmiałych pomysłów premiera po prostu nie da się zrealizować, a w celu zbliżenia Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii należy zwyczajnie... ulepszyć drogę w Szkocji prowadzącą do portu Stranraer.

Negatywna opinia ekspertów odnośnie budowy mostu lub tunelu między Szkocją i Irlandią Północną zdaje się ostatecznie zamyka ten kontrowersyjny temat. Marzenie Borisa Johnsona o trwałym połączeniu między Irlandią Północną i Wielką Brytanią – o tym tzw. „Brexitowym połączeniu” (ang. “Brexit” link) - zostało właśnie oficjalnie storpedowane przez komisję Sir Petera Hendy'ego w „Union Connectivity Review”. Eksperci komisji wyraźnie stwierdzili, że „w celu poprawy połączeń z Irlandią Północną, towarowych i pasażerskich, potrzebna jest modernizacja kluczowego połączenia A75”. A zatem – drogi prowadzącej do portów promowych w Stranraer.

Boris Johnson porzuci marzenia o trwałym połączeniu między Szkocją i Irlandią Północną?

W odpowiedzi na raport komisji Petera Hendy'ego, Boris Johnson powiedział: - Jeśli chcemy naprawdę wyrównać różnice w rozwoju kraju, to istotnym jest, abyśmy poprawili łączność między wszystkimi zakątkami Wielkiej Brytanii, ułatwiając większej liczbie osób dotarcie do większej liczby miejsc i w szybszym tempie. Raport Sir Petera Hendy'ego to inspirująca wizja dotycząca przyszłości transportu, którą teraz dokładnie rozważymy. Ponieważ jesteśmy zdeterminowani, aby natychmiast rozpocząć pracę, to stworzymy strategiczną sieć transportową obejmującą całą Wielką Brytanię, która powinna lepiej posłużyć całemu krajowi, dzięki sprawniejszym połączeniom morskim, kolejowym i drogowym. A to nie tylko zbliży nas do siebie, ale także zwiększy zatrudnienie, dobrobyt i możliwości.