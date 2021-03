To już KONIEC kariery politycznej Nigela Farage`a. "Dzieło jego życia" się dokonało

Nigel Farage zapowiedział, że kończy z polityką. Były lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), obecnie kierujący partią Reform UK (poprzednio Brexit Party) rezygnuje ze swojej pracy, ponieważ... "osiągnął swój życiowy cel".

W wywiadzie udzielonym "The Telegraph" jeden z najbardziej charakterystycznych i kontrowersyjnych polityków funkcjonujących na brytyjskiej scenie zapowiedział, że kończy swoją karierę. "Nie ma odwrotu. Brexit się dokonał. Nie da się tego odwrócić. Wiem, że wracałem, ale to jest to. To koniec" - komentował dotychczasowy lider Reform UK (partii znanej wcześnie, jako Brexit Party). "Zrobiliśmy to. Osiągnęliśmy to. Czuje, że moja polityczna kariera w sensie aktywnego przewodnictwa partii [skończyła się]. Myślę, że to jest właśnie ten moment, abym powiedział spójrz, zobacz - zrobiliśmy to!" - zapowiedział Farage w mediach społecznościowych.

Był szef UKIP`u i Brexit Party zapowiedział koniec swojej politycznej kariery

W dalszej części oświadczenia, które zostało opublikowane na Twitterze eurosceptyczny polityk mówi, że Brexit był "dziełem jego życia" i poświęcił mu "najlepszą cześć trzech dekad [mojego życia]", a teraz nastał odpowiedni czas, aby odejść. Całe jego wystąpienie możecie zobaczyć w tym miejscu:

This is why I’m standing down as leader of Reform UK.



I will continue to play my part through the media, social media and new projects.



My thanks go out to the many millions that helped change the course of history forever. pic.twitter.com/F9m0sCAW57 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) March 6, 2021

Jeden z najzacieklejszych zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, który miał przekonać Davida Camerona do przeprowadzenia referendum unijnego, zapewnia, że jego decyzja w kwestii rozbratu z polityką jest definitywna i nie zamierza wracać do polityka. Warto jednak przypomnieć, że to nie pierwsze "odejście" Farage`a.

Nigelowi Farage`owi udało się zrealizować "dzieło swojego życia"

8 maja 2015 złożył swoją rezygnację, jaki lider UKIP`u po druzgocącej porażce w wyborach do Izby Gmin, ale wówczas zarząd jej nie przyjął. 4 lipca 2016 ponownie odszedł i został zastąpiony przez Diane James, która przetrwała na tym stanowisku... ledwie 18 dni! Farage powrócił, aby przegrać walkę o przewodnictwo w UKIP`ie z Paulem Nuttallem i w grudniu całkowicie zrezygnował z członkostwa w Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa.

W 2019 został liderem nowej partii Brexit Party, która wygrała wybory do europarlamentu w UK, a sam Farage uzyskał mandat posła do PE. W grudniu tego samego roku, po tym jak Brexit stał się faktem Farage zapowiedział "przeformatowanie" swojego ugrupowania. Brexit Party zostało przemianowane na Reform Party i jej głównym celem stała się reforma systemu wyborczego i struktury systemu parlamentarnego UK.

Czy mamy rzeczywiście mamy do czynienia z końcem Nigela Farage`a po jego 30-letniej obecności w polityce? Pewnie już wkrótce się przekonamy...