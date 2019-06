„To jest totalnie chore” - Nigel Farage krytykuje Channel 4 za emisję serialu, w którym polityk Neil Fromage ginie z rąk zamachowca

Fot. Getty

Nigel Farage nie zostawił suchej nitki na nowym odcinku serialu komediowego „Year Of The Rabbit”, który w dniu jutrzejszym będzie można zobaczyć w telewizji Channel 4. W serialu prawicowy polityk Neil Fromage zginie z rąk zamachowca podczas swojego publicznego wystąpienia dotyczącego imigracji.

Powrót Nigela Farage'a do aktywnej polityki najwyraźniej nie spodobał się włodarzom stacji telewizyjnej Channel 4, którzy postanowili wyemitować czarną komedię o grupie detektywów z czasów wiktoriańskich, wyraźnie odnoszącą się do obecnych wydarzeń politycznych. W jutrzejszym, czwartym odcinku, prawicowy polityk Neil Fromage zginie od strzału w głowę podczas swojego publicznego wystąpienia. Z informacji, które już dziś wyciekły do mediów wiadomo, że Neil Fromage będzie w chwili zamachu mówił o imigracji.

Myślę, że stacja Channel 4 osiągnęła taki punkt, w którym jest tak politycznie stronnicza we wszystkim, co robi, że konsekwentnie wykraczają poza to, co jest dopuszczalne – skrytykował stację Nigel Farage na łamach „Daily Star Sunday”. Z kolei Martin Daubney, europoseł Brexit Party z regionu West Midlands powiedział na łamach „Daily Express”: - W trosce o równowagę polityczną i redakcyjną czekam teraz na postać Jeremy'ego Corblimey'ego – bojownika komunistycznego, który jest rytualnie zanurzany w kadzi musli śpiewając piosenkę „Czerwona Flaga”. Ale to oczywiście nigdy się nie zdarzy, ponieważ liberalni komicy biorą na warsztat tylko polityków prawicowych.

