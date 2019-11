„To jest bardzo bezpieczny samolot” - tak o Boeingach 737 Max mówi szef Ryanaira. I zapowiada wprowadzenie maszyn do floty w lecie 2020 r.

Fot. Getty

Po naprawie wadliwego oprogramowania i serii udanych testów, Boeing naciska na linie lotnicze, by te jak najszybciej wprowadziły do swoich flot okryte złą sławą maszyny. Szef Ryanaira Michael O’Leary zapewnił właśnie, że Boeing 737 Max to „bardzo bezpieczny samolot”, ale zaznaczył jednocześnie, że maszyny nie zaczną obsługiwać połączeń lotniczych wcześniej niż latem 2020 r.

Dwa tygodnie temu Boeing oficjalnie poinformował, że z powodzeniem udoskonalił wadliwy system MCAS (mający zapobiegać przeciągnięciu, czyli utracie siły nośnej samolotu podczas startu) oraz że przeprowadził 120 lotów testowych (203 godzin w powietrzu), podczas których wykazał, że teraz wszystko działa już bez zarzutu. Po pozytywnej weryfikacji naprawionego systemu MCAS koncern Boeing zapowiedział, że czeka już niecierpliwie na dopuszczenie maszyn 737 Max z powrotem do latania oraz że będzie zachęcał linie lotnicze do jak najszybszego wprowadzenia ich do swoich flot.

SZOK: Mężczyzna w Southampton odebrał sobie życie z powodu... potwornego bólu zęba!

Irlandzki tani przewoźnik Ryanair oczekuje na 200 samolotów 737 Max, które miały pojawić się w jego flocie już w kwietniu tego roku. Jednak wprowadzenie nowych maszyn do obsługi połączeń lotniczych w Europie zostało wstrzymane na skutek uziemienia Boeingów 737 MAX na całym świecie po dwóch tragicznych katastrofach – samolotu indonezyjskich linii lotniczych Lion Air, który runął do morza 29 października 2018 r. zabijając 189 osób i samolotu etiopskich linii lotniczych Ethiopian Airlines, który rozbił się 10 marca 2019 r. w Etiopii zabijając 157 osób.

Nie przegap: Najbogatsi w UK boją się podatków bardziej niż Brexitu - Planują już wyprowadzkę z Wysp, jeśli Partia Pracy wygra wybory

Szef Ryanaira Michael O’Leary zaznaczył na ostatniej konferencji prasowej, że Boeing 737 Max „to bardzo bezpieczny samolot”. Irlandczyk dodał także, że jest to „wspaniały samolot”, który ma o 4 proc. więcej siedzeń i o 16-proc. mniejsze zużycie paliwa, co przełoży się na niższe ceny biletów dla podróżnych. Jednocześnie jednak szef Ryanaira wykluczył możliwość wprowadzenia Boeingów 737 Max do floty przed latem 2020 r. - Szczerze mówiąc zaakceptowaliśmy fakt, że opóźnienia będą dłuższe niż do marca przyszłego roku. Nie spodziewamy się, że dostaniemy [maszyny] przed latem przyszłego roku, a wtedy dostaniemy i tak tylko 20 [samolotów], a nie 60, które mieliśmy u Boeinga zakontraktowane. To dla nas duże wyzwanie – powiedział O’Leary na łamach programu BBC „Today”.