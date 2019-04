To jak „opuszczenie pola gry i powiedzenie 'Nie gram!'” - Najstarszy Brytyjczyk nie pozostawił suchej nitki na Brexicie

Fot. YouTube

Bob Weighton, który skończył właśnie 111 lat, niejedno w życiu widział. Trudno zatem zignorować jego opinię dotyczącą Brexitu, który dla Brytyjczyka wiąże się jedynie z... „bałaganem i zamieszaniem”.

Osobiście sądzę, że jeśli były niedociągnięcia, a oczywiście one były, to mogliśmy negocjować wewnątrz [organizacji jaką jest Unia Europejska – przyp.red.], a nie opuszczając pole gry z piłką do krykieta i mówiąc 'Nie gram' – powiedział w jednym z wywiadów Bob Weighton, który 1 kwietnia skończył 111 lat. Najstarszy żyjący Brytyjczyk dodał także, że Brexit wiąże się według niego jedynie z „bałaganem i zamieszaniem”.

Poza wyrażeniem stanowiska dotyczącego Brexitu Bob Weighton zdradził także sekret swojej długowieczności. - To unikanie śmierci – powiedział pół żartem pół serio Brytyjczyk, który w trakcie swojego życia nie raz chorował na grypę i malarię, i który przeszedł dwie operacje. - Powinienem być martwy, ale pozostałem przy życiu – dodał.

Bob Weighton przyznał, że w ciągu 111 lat swojego życia wiele na świecie się zmieniło – zwłaszcza, jeśli chodzi o kwestie komunikacji między ludźmi i radykalnego skrócenia czasu podróżowania. To, co jednak nie uległo zmianie, to interakcja między ludźmi. - Podstawowe obawy ludzi dotyczące spotkań i interakcji z innymi ludźmi są dokładnie takie same - 'czy tej osobie można ufać?' - wyznał najstarszy Brytyjczyk. - Promowanie interakcji między ludźmi jest siłą napędową mojego życia – dodał.

