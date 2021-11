„To była głupia decyzja” vs „wreszcie można się poczuć, jak u siebie” - czyli co Polacy myślą o powrocie z emigracji?

„Wróciliśmy po 16 latach w UK. Jesteśmy w Polsce od czerwca. Moim zdaniem była to głupia decyzja”;

„Wróciliśmy po 16 latach w UK. Jesteśmy w Polsce od czerwca. Moim zdaniem była to głupia decyzja”;

„Wróciliśmy po 16 latach w UK. Jesteśmy w Polsce od czerwca. Moim zdaniem była to głupia decyzja”;

„Tak żałuję i planuję wrócić do UK, po 16 latach w Londynie nie mogę się odnaleźć w PL”;

„Tak żałuję i planuję wrócić do UK, po 16 latach w Londynie nie mogę się odnaleźć w PL”;

„Tak żałuję i planuję wrócić do UK, po 16 latach w Londynie nie mogę się odnaleźć w PL”;

"Myśmy wrócili z powrotem do UK dla edukacji dzieci. I to była bardzo dobra decyzja. W Polsce żyło nam się wygodniej, ale mentalnie męczyliśmy się”;

"Myśmy wrócili z powrotem do UK dla edukacji dzieci. I to była bardzo dobra decyzja. W Polsce żyło nam się wygodniej, ale mentalnie męczyliśmy się”;

"Myśmy wrócili z powrotem do UK dla edukacji dzieci. I to była bardzo dobra decyzja. W Polsce żyło nam się wygodniej, ale mentalnie męczyliśmy się”;