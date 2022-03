To będzie wietrzny weekend. Met Office wydało alerty, a siła wiatru ma dochodzić nawet do 70 mil na godzinę [wideo]

Met Office wydało żółte alerty pogodowe w związku z silnymi wiatrami, które mają dochodzić miejscami nawet do 70 mil na godzinę i opadami deszczu. Pozytywną informacją jest jednak to, że dla odmiany w przyszłym tygodniu będziemy mogli spodziewać się słońca z temperaturami dochodzącymi do 18 stopni Celsjusza.

Synoptycy ostrzegają mieszkańców Wysp przed wietrznym weekendem oraz opadami deszczu – ten nieprzyjazny front pogodowy będzie przesuwał się na południowy-zachód, a w niedzielę ogarnie cały kraj.

Wietrzna pogoda w weekend

Met Office wydało już żółte ostrzeżenia związane z silnymi porywami wiatru i opadami deszczu zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Poinformowano także, że „wietrzna i deszczowa pogoda może spowodować pewne zakłócenia w podróżowaniu”.

- Możliwe są pewne opóźnienia w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i promowym – podało Met Office i dodało, że – prawdopodobne są także opóźnienia wysokich pojazdów na nieosłoniętych drogach i mostach. Możliwe są także uszkodzenia drzew, utrata zasilania i innych usług.

W niedzielę alerty obejmą już cały kraj – także dotyczą zakłóceń w podróży i opóźnień. Synoptycy ostrzegają również przed deszczem, który wystąpi w Szkocji, północnej Anglii.

Pogoda na przyszły tydzień

O wiele lepsze perspektywy pogodowe dotyczą przyszłego tygodnia, kiedy to pojawi się więcej słońca, a temperatury wzrosną nawet do 18 stopni Celsjusza. Synoptycy mówią o wiosennym ociepleniu, zwłaszcza na południu kraju. W poniedziałek wiatry będą łagodniejsze i pojawi się więcej słońca, chociaż w północnej części kraju nadal możliwe są przelotne opady deszczu.