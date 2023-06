To będzie największy operator telefonii komórkowej w UK - Vodafone łączy się z Three

Vodafone i właściciel marki Three doszli do porozumienia w sprawie połączenia obu tych telekomów na terenie UK. W ten sposób powstanie największy operator telefonii komórkowej na Wyspie.

Obie firmy są odpowiednio trzecim i czwartym co do wielkości operatorem GSM w Wielkiej Brytanii. Telekom, który powstanie z jej połączenia, będzie obsługiwał ponad 27 milionów abonentów, wyprzedzając swoich rywali, a więc sieć EE, należącą do BT oraz Virgin Media O2, którego właścicielem jest hiszpańska Telefónica i notowana na giełdzie w USA firma Liberty Global. Transakcja prawdopodobnie zostanie dokładnie zbadana przez organy regulacyjne ds. konkurencji, chociaż brytyjski Competition and Markets Authority (CMA) już zaznaczył, iż jest otwarty na konsolidację tak dużych koncernów w tym sektorze. Wcześniej argumentował, że zmniejszenie ilości rywalizujących podmiotów i przejście do tylko trzech sieci w kraju może zaszkodzić konsumentom na Wyspie.





Kto stanie na czele nowego giganta?

W 2016 roku CMA i Komisja Europejska zablokowały próbę przejęcia O2 przez Three, argumentując, że groziłoby to wyższymi cenami dla klientów. Margherita Della Valle, nowa dyrektor generalny grupy Vodafone, opisała fuzję Vodafone UK i Three UK jako „świetną dla klientów, świetną dla kraju i świetną dla konkurencji” w ogłoszeniu giełdowym opublikowanym w środę, 14 czerwca 2023 roku.

Rozmowy między Vodafone a koncernem CK Hutchison, który kontroluje Hutchison 3G UK, właściciela marki Three, trwały od jesieni zeszłego roku. W wyniku fuzji Vodafone będzie miał 51% udziałów, a CK Hutchison 49%. Firmy poinformowały, że po połączeniu zainwestuje 11 miliardów funtów w Wielkiej Brytanii w ciągu 10 lat, szczególnie w technologię 5G.

Czy fuzja między tymi sieciami wyjdzie na dobre konsumentom w UK?

Vodafone to międzynarodowy operator telefonii komórkowej, którego zarząd znajduje się w Newbury w Wielkiej Brytanii oraz w Düsseldorfie w Niemczech. Vodafone jest drugim po China Mobile, największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się usługami telekomunikacyjnymi. Posiada oddziały w 27 krajach świata, w kolejnych 33 – umowy partnerskie z lokalnymi sieciami.

Z kolei Three to międzynarodowy operator telefonii komórkowej 3G, którego właścicielem jest Hutchison Whampoa. Marka została oficjalnie założona 3 marca 2003 roku w Hongkongu. Od 2022 roku liczba zarejestrowanych klientów „Trójki” na całym świecie liczyła ponad 110 milionów.

