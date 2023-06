To będzie najdłuższy strajk w historii NHS - junior doctors zapowiedzieli odejście od pracy na lipiec 2023

Zdjęcie ilustracyjne - o co walczą lekarze? (fot: Gety Images)

13 lipca 2023 roku rozpocznie się najdłuższy, pojedynczy strajk w historii NHS. Przez pięć kolejnych dnia będzie trwała akcja protestacyjna junior doctors w Anglii, do 18 lipca. W jej wyniku przełożone zostaną setki tysięcy wizyt lekarskich i wcześniej zaplanowanych operacji.

Punktem wyjścia strajku jest spór w kwestii zarobków młodych lekarzy na Wyspie reprezentowanych przez British Medical Association (BMA). Negocjatorzy ze strony związku walczą o podwyżkę na poziomie 35%, która ma zrekompensować okres aż 15 lat płacenia pensji, która wzrastała poniżej poziomu inflacji. Ze strony rządu zaoferowano wzrost wynagrodzenia o 5%, a władze UK utrzymują, że ich propozycja jest „uczciwa i rozsądna”. Planowana na lipiec akcja protestacyjna będzie czwartym strajkiem junior doctors od czasu rozpoczęcia sporu płacowego. Tysiące zaplanowanych wizyt zostanie przełożonych, a w nagłych wypadkach.swoich młodszych kolegów będą musieli zastąpić starsi lekarze.





Strajk rozpocznie się dokładnie o godzinie 07:00, w czwartek 13 lipca 2023, a zakończy się we wtorek 18 lipca, o godzinie 07:00.

Jaki wpływ na funkcjonowanie NHS będzie miał lipcowy strajk?

Dodajmy, iż junior doctors niezadowolenie z poziomu swoich zarobków okazują nie tylko w Anglii. W Szkocji młodszym lekarzom zaproponowano podwyżkę płac o 14,5% w okresie dwóch lat. Ta propozycja nie została przyjęta przez medyków, w związku z czym BMA Scotland poinformowało, że zaplanowana akcja protestacyjna odbędzie się między 12 a 15 lipca 2023 roku. Rzecznik premiera Rishi Sunaka powiedział, że zapowiedzi strajków są „niezwykle rozczarowujące”.

W Wielkiej Brytanii medycy określani, jako junior doctors to wykwalifikowani lekarza z tytułem Bachelor of Medicine lub Bachelor of Surgery pracujący w trakcie szkolenia podyplomowego. Znajdują się oni na pierwszym etapie szkolenia klinicznego dla lekarzy, który wypełnia lukę między szkołą medyczną a rozpoczęciem specjalizacji.

Czy władzom uda się do tego czasu wypracować porozumienie?

Młodsi lekarze stanowią około połowy wszystkich lekarzy zatrudnionych w szpitalach w Anglii i jedną czwartą wszystkich lekarzy pracujących w gabinetach lekarskich. BMA reprezentuje ponad 46 000 junior doctors w Wielkiej Brytanii.

