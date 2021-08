To będzie ciężka zima. Dostawcy energii zapowiedzieli największą podwyżkę cen od dekady

Wielu dostawców energii w UK poinformowało, że podniesie ceny taryf na gaz i elektryczność do maksymalnego limitu ustalonego przez regulatora energii Ofgem na nadchodzącą zimę. Oznacza to, że miliony mieszkańców UK będzie musiało zapłacić wyższe rachunki w tym sezonie zimowym.

Limit cen za gaz i elektryczność określony przez Ofgem wzrośnie do najwyższego poziomu od czasu wprowadzenia go w roku 2019. Regulator oświadczył, że dla 11 milionów gospodarstw domowych, które płacą za pomocą polecenia zapłaty, rachunki za energię wzrosną ze średnio 1138 funtów rocznie do 1277 funtów od października. W przypadku kolejnych 4 mln gospodarstw domowych korzystających z liczników przedpłatowych średni rachunek za energię wzrośnie ze 1156 funtów do 1309 funtów, co stanowi niemałą różnicę 153 funtów.

Maksymalna podwyżka cen energii

Eon UK i Scottish Power podniosły cenę swoich standardowych taryf na gaz i energię elektryczną o 12 proc. do średnio 1277 funtów rocznie. Ovo Energy, drugi co do wielkości dostawca energii w Wielkiej Brytanii od 1 października podniesie cenę swojej standardowej taryfy za energię dwupaliwową o 12,25 proc. do średnio 1276,49 GBP rocznie, czyli zaledwie 51 pensów mniej niż limit ustalony przez Ofgem w tym miesiącu.

British Gas – największy dostawca w UK – jeszcze ma podać wysokość swojej podwyżki.

Gwałtowny wzrost cen energii rozpoczął się w zeszłym tygodniu, kiedy EDF Energy ogłosiło, że podnosi ceny o 12 proc. do średnio 1277 funtów rocznie dla swoich 2 mln klientów korzystających ze standardowych taryf dwupaliwowych.

Czeka nas ciężka zima

Co istotne, chociaż limit cenowy Ofgem określa stawkę maksymalną rachunków za energię, to nie ma wymogu, aby dostawcy energii podnosili ceny standardowych taryf zmiennych do najwyższego możliwego poziomu. A biorąc pod uwagę fakt, że zbliżamy się do najzimniejszej pory roku, każdy wzrost rachunków za energię będzie jeszcze większym ciosem dla zapracowanych klientów.

Podwyżki będą oznaczać, że miliony domów będą musiały zapłacić jedne z najwyższych rachunków za energię w ciągu ostatniej dekady, ponownie apelując do rządu o ustanowienie taryfy socjalnej dla najsłabszych finansowo.