Tłumy w angielskich pubach z okazji kolejnego etapu wychodzenia z lockdownu. Ludzie tańczyli na ulicach

W poniedziałkową noc angielskie puby dosłownie pękały w szwach. Pierwszy raz od czterech miesięcy mieszkańcy mogli swobodnie napić się piwa na mieście w gronie przyjaciół.

Po czterech miesiącach zamknięcia, w poniedziałek 12 kwietnia w Anglii otwarto puby i restauracje. Klienci mogli cieszyć się towarzystwem swoim najbliższych w gwarnym otoczeniu miejskich ulic. W całej Anglii świętowaniu nie było końca, a jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc było londyńskie Soho.

Na ulicach słynnej stołecznej dzielnicy ludzie nie tylko siedzieli przy stolikach, poustawianych zgodnie z zasadami na zewnątrz lokali w ogródkach piwnych, ale również spacerowali z kuflami piwa w dłoniach, a niektórzy nawet tańczyli, śpiewali i wiwatowali, ciesząc się z kolejnego etapu wychodzenia z lockdownu.

Choć policja prowadziła wzmożone patrole w okolicach pubów, a szczególnie w centrum Londynu, a zachowanie dystansu społecznego w tłumie było praktycznie niemożliwe, ubiegłej nocy obeszło się bez większych „incydentów”. Świętujący na ulicach ludzie wyraźnie czuli ulgę, mogąc swobodnie zostawić za sobą smutne cztery ściany domu i wyjść z przyjaciółmi na miasto, ciesząc się wolnością.

