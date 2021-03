Tłumy na plażach tuż po rozluźnieniu lockdownu. Piękna pogoda zwabiła tysiące mieszkańców Anglii na wybrzeże

Fot. Getty

Tuż po zniesieniu zakazu wychodzenia z domu, w pierwszy gorący dzień tej wiosny, tłumy mieszkańców Anglii zaległy brytyjskie plaże. Pierwszy raz od wielu tygodni możliwe stały się spotkania z przyjaciółmi i rodziną na świeżym powietrzu.

Od poniedziałku 29 marca w Anglii nie obowiązuje już zasada „zostań w domu”, a na świeżym powietrzu można spotykać się z osobami z innych gospodarstw domowych w ramach reguły sześciu osób. Rozluźnienie lockdownu zbiegło się w czasie z pierwszą mini-falą upałów - w południowo-wschodniej Anglii temperatury sięgnęły 24 stp. C.

Tłumy na plażach w Anglii tuż po rozluźnieniu lockdownu

W związku ze zniesieniem zasady „stay home” oraz ciepłą wiosenną pogodą, mieszkańcy Anglii skrzętnie wykorzystali okazję, by wreszcie nacieszyć się przestrzenią, świeżym powietrzem i towarzystwem rodziny oraz znajomych. Największe tłumy odnotowano na plaży Brighton Beach, ale pusto nie było także w innych popularnych miejscach na wybrzeżu.

W poniedziałek, podczas konferencji prasowej na Downing Street z okazji kolejnego etapu wychodzenia z lockdownu w Anglii, premier Boris Johnson przyznał, że cieszy się, że mieszkańcy Anglii po tygodniach zamknięcia w czterech ścianach, mogą znów spotykać się z najbliższymi i swobodnie wychodzić z domów. Jednak w związku z wiosennymi prognozami Met Office, premier przestrzegł mieszkańców Anglii przed nieostrożnością i lekkomyślnością. Boris Johnson zachęcił do tego, by wykorzystać piękną ciepłą pogodę, uprawiając sport na świeżym powietrzu, ale by „postępować ostrożnie”.