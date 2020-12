Time to come home – świąteczne paczki promują bliźniacze miasta

Fot. Nikolai Schmidt/ Artykuł sponsorowany

Mieszkańcy Zgorzelca i Görlitz , miast bliźniaczych na polskim i niemieckim brzegu Nysy Łużyckiej, wysyłają do końca roku małe paczuszki ze świątecznymi przysmakami do przyjaciół i krewnych zamieszkałych w Wielkiej Brytanii.

Boże Narodzenie, pyszne potrawy i ulubione tradycje to elementy pewnej całości. Należą do niej też krewni i przyjaciele. Co jednak robić, gdy są oni tak daleko od nas? W polsko-niemieckim „Europa-Mieście” pojawił się pewien ciekawy pomysł. Na każdy, w prosty sposób wprowadzony do formularza online adres polskich przyjaciół lub krewnych, którzy przenieśli się do Wielkiej Brytanii, miasta wysyłają bezpłatnie paczkę z indywidualnymi życzeniami oraz tradycyjnymi przysmakami i opłatkiem. Również emigranci, rozważający ewentualny powrót do ojczyzny, mogą wpisać swój własny adres i otrzymać paczkę.

Świąteczna strucla, pierniki i suszone grzyby są w charakterze niecodziennej promocji elementami ofensywy przyjazności, która służy informacji o obu bliźniaczych miastach, w których naprawdę warto mieszkać. W akcji można uczestniczyć do 23 grudnia poprzez stronę internetową https://www.welcome-goerlitz-zgorzelec.com/pl/Paketaktion.html, aż do wyczerpania dostępnych paczek.