PILNE: TikTok zakazany w UK, zapadła decyzja "ze skutkiem natychmiastowym". Gdzie zabroniono korzystania z aplikacji?

Wielka Brytania traci zaufanie do chińskiej aplikacji mobilnej TikTok. Używanie TikToka zostało w czwartek zakazane na telefonach i innych urządzeniach używanych przez ministrów i urzędników państwowych w UK. Decyzja zapadła w czwartek "ze skutkiem natychmiastowym", ale i tak znacznie później po decyzji Stanów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej.

Chińska aplikacja społecznościowa TikTok została w czwartek zakazana na telefonach i innych urządzeniach używanych w Wielkiej Brytanii przez ministrów i urzędników państwowych ze względów bezpieczeństwa. Oświadczenie w parlamencie w tej sprawie wygłosił minister gabinetu, Oliver Dowden.





TikTok zakazany w Wielkiej Brytanii na telefonach rządowych

Po tym, jak minister bezpieczeństwa, Tom Tugendhat, poprosił Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego o zbadanie sprawy, rząd podjął decyzję "ze skutkiem natychmiastowym" o zakazaniu korzystania z TikToka przez ministrów i urzędników.

TikTok zdecydowanie zaprzeczył poważnym zarzutom dotyczących tego, że przekazuje dane użytkowników chińskiemu rządowi. Sprawa jest niepokojąca, gdyż wiele departamentów rządowych ma konta na TikToku – a Ministerstwo Obrony (MON) przesłało dziś rano na swoje konto wideo przedstawiające czołg Challenger 2, typ dostarczany na Ukrainę.

MON powiedział wcześniej BBC, że będzie nadal używać TikToka wśród „szerokiej gamy kanałów cyfrowych… do promowania pracy Sił Zbrojnych i komunikowania naszego poparcia dla Ukrainy”.

- Wdrożone są solidne procesy zapewniające bezpieczeństwo naszych urządzeń, w tym zarządzanie ryzykiem związanym z aplikacjami stron trzecich. Nasze najbardziej poufne informacje są przechowywane w oddzielnym systemie – dodał rzecznik.

TikTok wycofywany

Ministrowie rządu Wielkiej Brytanii znaleźli się pod presją wyższych parlamentarzystów, aby poszli za Stanami Zjednoczonymi i Komisją Europejską w kwestii zakazu używania chińskiej aplikacji. Stany Zjednoczone zablokowały TikToka na oficjalnych urządzeniach w grudniu, a Komisja Europejska poszła w ich ślady w zeszłym miesiącu. Podobne działania podjęły Kanada, Belgia i Indie.

Chiny oskarżyły Stany Zjednoczone o szerzenie dezinformacji i tłumienie TikToka. Pojawiły się również zarzuty, że Biały Dom chce, aby chińscy właściciele sprzedali swoje udziały w firmie.

Wielka Brytania spóźniona

Na początku tego tygodnia premier, Rishi Sunak, powiedział, że Wielka Brytania „przyjrzy się, co robią nasi sojusznicy”. TikTok stwierdził, że zakazy były oparte na „niewłaściwych obawach i najwyraźniej napędzane szerszą geopolityką”, dodając, że byłby „rozczarowany takim posunięciem” Wielkiej Brytanii.

TikTok powiedział, że nie udostępnia danych chińskim urzędnikom, ale chińskie przepisy dotyczące wywiadu wymagają, aby firmy pomagały Partii Komunistycznej na żądanie. Istnieją zatem uzasadnione obawy, że ze względu na taką politykę, mogą zostać ujawnione Pekinowi dane z urządzeń używanych przez przywódców politycznych i urzędników.

Brytyjski parlament zamknął swoje konto TikTok w sierpniu zeszłego roku. Strona Downing Street TikTok nie była aktualizowana od czasu odejścia Borisa Johnsona ze stanowiska we wrześniu ubiegłego roku, ale inni, w tym MON i sekretarz ds. Energii Grant Shapps, zaktualizowali swoje konto ostatnio.

Ile TikTok o nas wie?

Przy 3,5 miliarda pobrań na całym świecie można śmiało powiedzieć, że rozwój TikToka był gwałtowny. Nagrywanie krótkich filmów, dodawanie muzyki i filtrów jest niezwykle łatwe w aplikacji i dla wielu osób bardzo kuszące. Ludzie żartują z tego, jak bardzo TikTok może pochłaniać czas, nawet jeśli nie chcemy niczego publikować. A to dlatego, że jego algorytm jest bardzo precyzyjny w wyświetlaniu dokładnie tych filmów, które nam się podobają i podtrzymuje w ten sposób naszą uwagę.

Powodem tego jest oczywiście fakt, że platforma dużo się o nas dowiaduje. Rejestruje, jak długo oglądamy dany film, który film komentujemy lub który dodajemy do ulubionych. Jeśli mamy konto, TikTok zna również nasz wiek, lokalizację i urządzenie, z którego korzystamy, a nawet monitoruje nasz rytm pisania. Jego pliki cookie śledzą naszą aktywność w innych miejscach w sieci.

TikTok posłuszny chińskiemu rządowi

Oczywiście inne wielkie sieci społecznościowe robią to samo. Ale różnica polega na tym, że mają siedzibę w USA, a w przypadku TikToka od czasu do czasu widzieliśmy coś, co wydaje się być ręką Pekinu na ramieniu chińskiej firmy macierzystej ByteDance. Stwierdzono, że garstka zachodnich dziennikarzy była śledzona przez pracowników ByteDance. Z kolei ByteDance mówi, że zostali oni zwolnieni.

Amerykański TikTokker udostępnił wideo krytykujące traktowanie przez chiński rząd ujgurskich muzułmanów i zostało ono usunięte. TikTok powiedział, że to pomyłka. Zwiększyło to nerwowość rządów i specjalistów ds. bezpieczeństwa – pomimo konsekwentnych zaprzeczeń firmy.

Chińskie państwo wymaga lojalności od wszystkich firm z siedzibą w tym kraju i nikt tak naprawdę nie wie, w jakim stopniu ByteDance może zostać zmuszone do spełnienia żądań dotyczących naszych danych.

