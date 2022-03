Think tank wzywa Rishiego Sunaka do podniesienia świadczeń socjalnych i emerytur

Fot. Getty

Wpływowy think tank The Resolution Foundation wzywa Rishiego Sunaka do podniesienia świadczeń socjalnych i emerytur, w zgodzie z obecną inflacją. Eksperci organizacji twierdzą, że ruch ten byłby nawet bardziej potrzebny, niż likwidacja zaplanowanej na kwiecień tego roku podwyżki składki na ubezpieczenie społeczne NI.

Eksperci think tanku The Resolution Foundation są zdania, że Rishi Sunak powinien rozważyć podniesienie świadczeń socjalnych i emerytur, tak, by kwoty otrzymywane przez osoby potrzebujące lub seniorów nadążały za wysoką inflacją. To, według organizacji, byłoby znacznie bardziej wskazane w celu rozładowania obecnego kryzysu, niż nawet odstąpienie od zaplanowanej na wiosnę podwyżki składki na ubezpieczenie społeczne National Insurance Contribution w wysokości 1,25 proc. The Resolution Foundation wzywa kanclerza skarbu do zwiększenia świadczeń socjalnych o dodatkowych pięć punktów procentowych – łącznie do 8,1 proc., ponieważ obecnie planowana podwyżka o 3,1 proc. to zdecydowanie za mało. Eksperci twierdzą, że taki ruch stanowiłyby realną, dużą pomoc dla potrzebujących rodzin.

Co znajdzie się w wiosennym mini-budżecie?

Raport think tanku to kolejny głos w dyskusji na temat sposobów ulżenia mieszkańcom Wielkiej Brytanii w zakresie lawinowo rosnących kosztów życia. Już w środę Rishi Sunak ma ogłosić wiosenny mini-budżet, w którym, jak już wiadomo, ma się znaleźć przynajmniej kilka dodatkowych środków zaradczych będących odpowiedzią na wzrost cen energii i inflację. A te, według ministerstwa skarbu, są absolutnie bezprecedensowe i najwyższe od blisko 50 lat. Jednym z takich środków, jak podają brytyjskie media, ma być obniżenie fuel tax - podatku akcyzowego nakładanego na sprzedaż paliwa w UK.

Nie jest natomiast jasne, na co jeszcze mógłby się zdecydować kanclerz skarbu w zakresie dodatkowej pomocy przy zapłacie rachunków za energię. Rishi Sunak odmówił na razie podania informacji, ilu mieszkańców UK może zostać dotkniętych ubóstwem energetycznym po podwyżkach cen gazu i prądu.