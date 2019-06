Think Tank alarmuje: Mieszkańcy Londynu płacą zbyt wysoki Council Tax!

Fot. Getty

Z badań przeprowadzonych przez Institute for Public Policy Research wynika, że wielu londyńczyków płaci zdecydowanie zbyt wysoki Council Tax. Nieruchomości w wielu dzielnicach Wielkiego Londynu są przeszacowane, a ich wartość nie była aktualizowana od ponad 20 lat.

Z informacji opublikowanych przez think tank Institute for Public Policy Research wynika, że najubożsi mieszkańcy Londynu żyjący w tzw. okręgu A płacą proporcjonalnie nawet pięć razy więcej niż ich bogatsi sąsiedzi mieszkający w tzw. okręgu H. Wielu najuboższych londyńczyków nie może też w ostatnim czasie liczyć na obniżenie podatku Council Tax, w związku z czym wpada w spiralę zadłużenia.

- System podatkowy dotyczący Council Tax powinien zostać przekazany Londynowi, tak by stolica mogła sama decydować o przyszłości jej mieszkańców – mówi Luke Murphy z IPPR. Think tank wskazuje też zresztą w raporcie, że system naliczania podatku jest przestarzały, ponieważ bazuje na szacunkach z początku lat 90. Institute for Public Policy Research dodaje jednak, że na razie jego apele o ponowne oszacowanie wartości nieruchomości oraz o zwiększenie pomocy finansowej dla osób niezdolnych do opłacania Council Tax w odpowiedniej wysokości są ignorowane.

