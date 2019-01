Theresa May zwróciła się do parlamentarzystów, aby poparli jej umowę ws. Brexitu i ryzykowali zrujnowaniem gospodarki

Brytyjska premier nakłania parlamentarzystów, aby poparli zawartą przez nią umowę ws. Brexitu, gdyż według niej jest to jedyny sposób na „uhonorowanie wyniku referendum” oraz ochronę gospodarki i demokracji.

Theresa May napisała w „Mail on Sunday”, że jej krytycy – zarówno ci popierający Brexit jak i pozostanie w UE – ryzykują zniszczenie demokracji, jeśli sprzeciwią się jej planowi wyjścia. Natomiast z badań przeprowadzonych w ramach kampanii People’s Vote wynika, że zaledwie jedna osoba na cztery popiera umowę ws. Brexitu zawartą przez Theresę May.

„Mówią nam, że będzie OK. Ale dla nas już teraz nie jest OK”. Imigranci z UE skarżą się, że mają depresję i ataki paniki z powodu Brexitu

Jak podaje BBC – w przyszłym tygodniu brytyjscy parlamentarzyści będą głosować w sprawie planu brexitowego premier. Umowa na warunkach zaproponowanych przez Theresę May oraz szkic przyszłych relacji zostały zaakceptowane przez stronę unijną oraz premier, jednak wymagają jeszcze zgody brytyjskiego parlamentu.

W zbliżającą się środę ma się rozpocząć debata w parlamencie dotycząca przyjęcia bądź odrzucenia warunków umowy, a głosowanie najprawdopodobniej odbędzie się 15 stycznia. 29 marca 2019 z kolei Wielka Brytania zamierza opuścić Unię Europejską niezależnie od tego, czy uda jej się osiągnąć z UE porozumienie ws. wyjścia czy też nie.

Pisząc dla „Mail on Sunday” Theresa May stwierdziła:

- Jedynym sposobem zarówno na uhonorowanie wyniku referendum oraz ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwa kraju jest przyjęcie umowy, która jest na stole.

Premier dodała także, że „nikt inny nie ma planu alternatywnego”, który byłby zgodny z wynikiem referendum, zapewnił bezpieczeństwo na rynku pracy oraz dał pewność przedsiębiorcom.

- Są osoby w parlamencie, które głosując na rzecz podtrzymania wyniku referendum, głosując za podtrzymaniem Artykułu 50 oraz biorąc udział w manifestacjach popierających Brexit, teraz chcą nas zatrzymać przed opuszczeniem UE przez zorganizowanie drugiego referendum – napisała May.

- Inni parlamentarzyści są tak skupieni na swojej konkretnej wizji Brexitu, że ryzykują tworząc idealnego wroga z dobrej umowy. Motywacją obu grup jest to, co uważają za najlepsze dla kraju, jednak obie muszą zdać sobie sprawę, że ryzykują dobrem demokracji oraz środkami do życia naszych wyborców – dodała premier.

Nikt nie jest gotowy na Brexit bez umowy. Brytyjski rząd „blefuje”