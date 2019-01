Theresa May zasugerowała, że zmusi parlamentarzystów do wielokrotnego głosowania ws. umowy dotyczącej Brexitu i dodała: „Nikt nie wie, co się wydarzy”

Członkowie parlamentu będą jeździć po kraju i zbierać opinie na temat imigrantów! Członkowie brytyjskiego parlamentu udadzą się w podróż po całym kraju, żeby zebrać wiedzę na temat tego co ludzie tak naprawdę myślą o imigrantach.

Polacy dzielą się swoją historią w UK i mówią o tym, co myślą o powrocie do Polski po Brexicie Wielu Polaków mieszkających na Wyspach zastanawia się, co zrobić po granicznej dacie Brexitu – wyjechać czy zostać w UK. Na początku czerwca zapytaliśmy naszych czytelników, co sądzą o powrocie do Polski...

Chcesz wrócić do Polski? Dowiedz się, jakich formalności musisz przedtem dopełnić Choć Brexit jeszcze formalnie nie nastąpił, to sprawił, że niektórzy Polacy myślą o powrocie do Polski. Co w takim razie należy zrobić przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii?

Tony Blair wzywa UK do pozostania w UE i… wojny! Były premier Wielkiej Brytanii wzywa do skutecznego zlikwidowania zagrożenia ze strony ISIS poprzez ofensywę lądową. Jednym słowem Blair chciałby, aby UK wysłało jeszcze więcej żołnierzy na regularną wojnę. Według...

Tony Blair: Masowa imigracja z Europy Wschodniej jest dobra dla Wielkiej Brytanii! Tony Blair postanowił włączyć się w kampanię przeciw Brexitowi i na łamach włoskiego dziennika La Repubblica podzielił się swoimi poglądami na temat obecności Wielkiej Brytanii w Unii. Blair wyraźnie powiedział,...

Nawet £2 mld będzie kosztować Wielką Brytanię przygotowanie do Brexitu! Eksperci szacują, że 2-letnie przygotowania do Brexitu będzie kosztowało Wielką Brytanię nawet £2 mld. A to i tak będą tylko koszty możliwe do szybkiego podliczenia - realnych, ukrytych kosztów wyjścia...

Imigranci najechali Europę jak buldożer. Wielka Brytania może na tym skorzystać Minister ds. pracy i emerytur, Iain Duncan Smith twierdzi, że Brytyjczycy są obecnie skłonni głosować za wyjściem w Unii po tym, jak „imigranci najechali Unię Europejską jak niekontrolowany buldożer”....

UK nie ma stanowiska w kluczowych aspektach dotyczących wyjścia z UE! Negocjacje utkną w martwym punkcie? O tym, że negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską nie przebiegają zbyt pomyślnie, media na Wyspach donoszą regularnie. Jednak fakt, że strona brytyjska nie wypracowała stanowiska w kluczowych...

Czy Brexit oznacza rewolucje w prawach pracowniczych na Wyspach? Nie ma wątpliwości, że ewentualny Brexit będzie miał dla Wielkiej Brytanii poważne konsekwencje. Konieczność ustanawiania na nowo wielu przestrzeni życia publicznego jednych przeraża, a innych napawa nadzieją....