Theresa May zaatakowała Borisa Johnsona za plany kwarantanny i podejście do Brexitu

Fot. Getty

Była premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, ostro skrytykowała Borisa Johnsona, ostrzegając rząd przed konsekwencjami Brexitu bez umowy handlowej i przed zagrożeniem dla gospodarki, płynącym z planów wprowadzenia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających do UK. Co na to Boris Johnson?

Theresa May nie szczędziła słów krytyki wobec obecnego premiera UK, Borisa Johnsona. Była szefowa brytyjskiego rządu, przemawiając w Izbie Gmin podczas sesji pytań do premiera, najpierw ostrzegła przed negatywnymi konsekwencjach dla bezpieczeństwa narodowego, które mogą pojawić się w przypadku Brexitu bez umowy handlowej z Unią Europejską, a następnie przypuściła atak na plany 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich osób przybywających do Wielkiej Brytanii.

Brexit: Theresa May skrytykowała podejście Borisa Johnsona do negocjacji w UE

Była premier mówiła w parlamencie, że rząd „słusznie skupił się na zapewnieniu bezpieczeństwa” w czasie epidemii, jednak epidemia to nie wszystko. „Szanowny przyjacielu, zapewnij mnie, że od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania będzie miała dostęp do takiej samej ilości i jakości danych, które obecnie posiada” - Theresa May mówiła do Borisa Johnsona, powołując się m.in. na kwestię danych dotyczących lotów pasażerskich.

Premier Johnson odpowiedział na to w następujących słowach: „Obawiam się, że zależy to od wyniku naszych negocjacji, o czym dobrze wiesz. Jestem jednak absolutnie pewien, że nasi przyjaciele i partnerzy odczują sens ogromnej wzajemnej korzyści z kontynuowania współpracy”.

Kwarantanna w UK: Theresa May skrytykowała plany 14-dniowej izolacji dla przyjeżdżających do UK

Później, podczas tej samej debaty w Izbie Gmin, Theresa May ponownie wyraziła swoje zaniepokojenie działaniami rządy - tym razem otwarcie krytykując plany 14-dniowej kwarantanny, które mają wejść w życie już 8 czerwca. Była premier zauważyła, że takie posunięcie pociągnie za sobą katastrofalne konsekwencje dla gospodarki, a przede wszystkim dla branży lotniczej w UK i narazi miliony ludzi na utratę pracy.

„Międzynarodowe podróże lotnicze są niezbędne do wymiany handlowej” - mówiła Theresa May. - „Bez tego nie ma globalnej Wielkiej Brytanii. Zamiast więc wprowadzać środki mające na celu odcięcie Wielkiej Brytanii od reszty świata, dlaczego rząd nie przoduje w opracowywaniu międzynarodowych standardów kontroli zdrowia w lotnictwie, w celu ratowania miejsc pracy i zapewnienia, że ​​Wielka Brytania pozostanie otwarta na biznes?”

Według dziennika „The Guardian”, wielu posłów konserwatywnych podziela obawy Theresy May, dotyczące kwarantanny. Spora część torysów jest zdania, że przymusowa izolacja dla przyjezdnych przyniesie niewielkie korzyści dla zdrowia publicznego, a będzie miała negatywny wpływ na branże podróżniczą i lotniczą.