Theresa May wróciła z Brukseli z niczym. Unijni liderzy nie będą renegocjować umowy ws. Brexitu

Podczas wczorajszego spotkania w Brukseli Theresa May usłyszała, że dotychczasowe uzgodnienia dotyczące najbardziej drażliwej kwestii ws. Brexitu jaką jest granica Irlandii Północnej, nie podlegają dalszym negocjacjom i są jedynymi, na jakie UE może się zgodzić.

Theresa May po przetrwaniu wewnątrzpartyjnego głosowania ws. wotum nieufności, udała się następnego dnia do Brukseli, aby uzyskać od unijnych liderów prawne zabezpieczenia dotyczące opcji „backstop”, które wiązałyby się z dołączeniem do umowy prawnie wiążącej „deklaracji interpretującej”.

Dzięki niej premier miałaby szanse na przeforsowanie obecnej wersji umowy ws. Brexitu w brytyjskim parlamencie. Niestety Unia Europejska stanowczo zastrzegła, że renegocjowanie umowy wyjścia nie jest już możliwe. Jean-Claude Juncker oświadczył, że Wspólnota zgadza się na doprecyzowanie pewnych kwestii jednak nie renegocjacje.

Zalecił także Wielkiej Brytanii, aby przedstawiła w konkretny sposób, czego chce i dodał, że Komisja Europejska opublikuje informację dotyczącą swoich przygotowań do twardego Brexitu 19 grudnia.

W czasie konferencji prasowej, która odbyła się o północy już po rozmowach z brytyjską premier, Juncker powiedział:

- Czuję się niekomfortowo z tym, że w Wielkiej Brytanii panuje być może przekonanie, iż zaproponowanie rozwiązania leży w gestii Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy opuszczenia przez Wielką Brytanię Wspólnoty i moim zdaniem jest to raczej kwestia podjęta przez brytyjski rząd.

Wizyta Theresy May w Brukseli okazała się mało owocna. Po tym, jak unijni liderzy stawili się na spotkanie z brytyjską premier, byli podobno zdumieni faktem, że nie miała ona dla nich przygotowanych żadnych opracowanych propozycji. Niemniej jednak przedstawiciele 27 państw zdecydowali następnie, że UE „jest gotowa na sprawdzenie, czy jakiekolwiek dalsze zapewnienia” dotyczące kwestii związanych z Brexitem mogą zostać z jej strony przedstawione.

