Theresa May w noworocznym orędziu NACISKA na posłów Izby Gmin, aby zagłosowali za jej porozumieniem z UE

Zgodnie z tradycją Theresa May zwróciła się do mieszkańców Wielkiej Brytanii z noworocznym orędziem. Tuż przed godziną dwunastą premier UK opublikowana na swoim Twitterze krótki filmik.

Jak można się domyśleć jego głównym tematem było wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Nadchodzący rok 2019 będzie na Wyspach rokiem Brexitu. Trudno nie odczytywać w tym kontekście słów wypowiedzianych przez premier May w sylwestrową noc.

- Brexitowa umowa, którą wynegocjowałem na życzenie Brytyjczyków daje nam władzę nad naszymi pieniędzmi, nad naszymi granicami i nad naszym prawem. Jest dobra dla rynku pracy, zapewnia nam większe bezpieczeństw i działa dla całej Wielkiej Brytanii - w tai sposób May zachwalała efekt pracy swojego rządu. Przypomniała, że w ciągu kilku najbliższych tygodniu w Izbie Gmin odbędzie się kluczowe dla przyszłości całego kraju głosowanie. Teraz, przyszłość całego narodu jest w rękach posłów w parlamencie.

"New Year is a time to look ahead. 2019 can be the year we put our differences aside and move forward together." – PM @Theresa_Maypic.twitter.com/qoSI8l4iZH