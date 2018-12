PILNE: Theresa May przekłada głosowanie ws. Brexitu, co skutkuje to drastycznym spadkiem kursu funta

Premier Wielkiej Brytanii poinformowała o przesunięciu głosowania ws. Brexitu i wznowieniu negocjacji z Unią ze względu na konieczność innego rozwiązania kwestii irlandzkiej granicy. Decyzja Theresy May miała drastyczny wpływ na kurs funta, który spadł do najniższego poziomu od 18 miesięcy.

Zaledwie dzień przed głosowaniem w parlamencie ws. Brexitu Theresa May podjęła decyzję o jego przesunięciu oraz wznowieniu negocjacji z UE w sprawie granicy z Irlandią Północną. Premier zapowiedziała, ze zamierza spotkać się z liderami UE oraz Komisją Europejską przed szczytem unijnym, który ma się odbyć pod koniec tego tygodnia. Według niej osiągnięcie porozumienia z Unią jest nadal możliwe.

May powiedziała w czasie swojego wystąpienia, że mimo iż głosowała za pozostaniem w Unii Europejskiej, wiedziała, że, gdy zostanie premierem, będzie musiała zająć się kwestią Brexitu. Jednak – jak podkreśliła – chce to zrobić w taki sposób, aby ochronić rynek pracy i bezpieczeństwo kraju.

Decyzja o przesunięciu głosowania ws. Brexitu bardzo osłabiła funta, który odnotował 0,5-procentowy spadek wobec dolara (obecnie utrzymuje się na poziomie $1.26) oraz 0,8-procentowy spadek w stosunku do waluty euro. Co jest najniższym wskaźnikiem od ostatnich 18 miesięcy. Wobec złotówki funt także znajduje się na niskim poziomie 4,72 zł.

Theresa May powiedziała w oświadczeniu zwracając się do parlamentarzystów, że „drugie referendum będzie się wiązało z ryzykiem ponownego podzielenia kraju, podczas gdy trzeba go zjednoczyć”. Podkreśliła także, że jeśli Brytyjczycy chcą pozostać w unii celnej, muszą zaakceptować swobodny przepływ osób. Jeśli natomiast chcą twardego Brexitu, to muszą liczyć się z dużymi stratami dla kraju.

W sprawie decyzji Theresy May wypowiedział się lider opozycyjnej Partii Pracy, Jeremy Corbyn, który stwierdził, że premier „całkowicie nie panuje nad tym, co się dzieje”, a rząd znajduje się w kompletnym chaosie.

Według doniesień brytyjskich mediów Theresa May odwołuje jutrzejsze głosowanie porozumienia ws Brexitu