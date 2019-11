Theresa May powraca do aktywności politycznej: Była premier została Spikerem w Washington Speakers Bureau

Theresa May oficjalnie powraca do międzynarodowej aktywności politycznej.

Fot. Getty

Theresa May po raz pierwszy od czasu swojej dymisji powróciła do oficjalnej aktywności politycznej. Była brytyjska premier została Spikerem w międzynarodowej agencji Washington Speakers Bureau.

Theresa May ogłosiła swoją dymisję z funkcji premiera Wielkiej Brytanii 24 maja, a obowiązki szefowej rządu przestała pełnić w lipcu. Od tego czasu niewiele o niej słyszeliśmy, a była szefowa rządu ograniczyła swoją polityczną aktywność do minimum. Teraz jednak poprzedniczka Borisa Johnsona postanowiła powrócić do działalności publicznej, pracując jako Spiker w międzynarodowej agencji zrzeszającej mówców, Washington Speakers Bureau.

Zobacz koniecznie: Brexit jedynie pogorszył trudną sytuację Wielkiej Brytanii - twierdzi Jean-Claude Juncker

Dzięki nowemu stanowisku była premier będzie mogła zabierać głos na posiedzeniach zarządów korporacji, organizacji charytatywnych, instytucji publicznych czy podczas międzynarodowych spotkań biznesowych i politycznych. Do głównych obszarów tematycznych, w których Theresa May będzie mogła się publicznie wypowiadać i doradzać, należą: globalna gospodarka i handel międzynarodowy, Europa, kobiety na stanowiskach kierowniczych, dyplomacja, a także „inspiracje życiowie”.

Jak podaje „The Times”, Washington Speakers Bureau wyraziło się o decyzji dotyczącej współpracy z Theresą May w następujących słowach: „Dzieląc się swoimi doświadczeniami wyniesionymi z bogatej kariery, [Theresa May] zachęca słuchaczy do odnalezienia ducha wspólnego celu, którym jest postęp na całym świecie”.

Gorący temat: Po Brexicie wjazd do UK bez paszportu będzie niemożliwy! Nie wystarczy, jak dotychczas, dowód osobisty

Pracując jako międzynarodowy Spiker, którego zadaniem jest inspirowanie ludzi wpływowych do poszukiwania dróg globalnego porozumienia i współdziałania (zamiast współzawodnictwa), Theresa May nie będzie oczywiście brać bezpośredniego udziału w polityce „pierwszoplanowej”, o której w mediach słyszymy i czytamy najwięcej. Niewątpliwie jednak, brytyjska premier będzie starała się w mniej widoczny sposób kształtować bieg wydarzeń politycznych na świecie.

Jak podaje „The Scotsman”, wszyscy żyjący byli szefowie rządu UK (John Major, Tony Blair, Gordon Brown i David Cameron) również współpracują z tą samą agencją.