Theresa May po powrocie z Brukseli stanęła przed Izbą Gmin - zapowiedziała, że Brexit jest możliwy przed 31 maja

Premier Theresa May po raz pierwszy po powrocie z Brukseli stanęła przez Izbą Gmin, aby poinformować brytyjski parlament o przedłużeniu terminu Brexitu. Jak na jej wystąpienie zareagowali inni posłowie?

Co ciekawe, zanim Theresa May przeszła do konkretów, to wygłosiła krótkie przemówienie dotyczące aresztowania Juliana Assange`a. - Chciałabym pogratulować Met Police w pracy, jaką wykonała w tej kwestii - powiedziała we wstępie, a następnie przeszła do kwestii brexitowych.

Co dalej z Brexitem? Jakie wydarzenia czekają nas przez najbliższe sześć miesięcy?

- Moim priorytetem jest doprowadzenie Brexitu do końca i uczynienie tego w uporządkowany sposób, aby nie zakłócić życia ludzi w Wielkiej Brytanii. W związku z tym nadal uważam, że musimy jak najszybciej opuścić Unię Europejską zgodnie z wynegocjowaną umową - mówiła premier May. Szefowa rządu zwróciła uwagę, że wszyscy są sfrustrowani obecną sytuacją, zarówno w Londynie, jak i Brukseli. Konieczne będzie międzypartyjne porozumienie. Wypracowanie go nie będzie łatwe i będzie wymagało "kompromisów po obu stronach."

Premier May nadal wierzy, że UK uda się opuścić UE jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Uchroni to nie tylko przed wyrzuceniem w błoto 100 milionów funtów, ale również przed opóźnieniem Brexitu o kolejnych sześć miesięcy.

PILNE: Unia Europejska zgodziła się na przedłużenie Brexitu do 31 października 2019 r.!

Jeremy Corbyn wystąpił bezpośrednio po przemówieniu szefowej rządu. Lider opozycji nie szczędził swój krytyki, ale tego właśnie można było się spodziewać. Mówił o tym, że kraj znajduje się w politycznym limbo, a dalsza niepewność szkodzi coraz bardziej gospodarce. Zwracał również uwagę, że premier May nie próbuje szukać porozumienia i nie chce dialogu z Partią Pracy, a upływający czas gra na niekorzyść całego kraju.

- Gdybyśmy przegłosowali umowę do 22 maja, nie musielibyśmy brać udziału w wyborach europejskich, a po tym jak UE ją ratyfikuje, wyjście byłoby możliwe przed północą 31 maja - deklarowała Theresa May. Wygląda więc na to, że czeka nas kolejne głosowanie w najbliższym czasie. Możliwe, że obędzie się ono już 23 kwietnia, tuż po tym jak parlament wróci do regularnej pracy po świątecznej przerwie.