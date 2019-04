Theresa May ostrzegła w oficjalnym oświadczeniu: „Brexit wymyka nam się z rąk” i „rośnie ryzyko jego odwołania”

W sobotę wieczorem Theresa May oświadczyła, że osiągnięcie porozumienia między Partią Konserwatywną i laburzystami jest obecnie jedynym sposobem na wyjście z UE. Premier ostrzegła przy tym, że coraz bardziej „Brexit wymyka się z rąk” Wielkiej Brytanii, co zwiększa ryzyko jego odwołania.

Premier poinformowała w sobotę wieczorem, że osiągnięcie porozumienia między torysami i laburzystami w kwestii dalszych działań dotyczących Brexitu jest obecnie jedynym sposobem na wyjście z impasu.

Niestety do tej pory rozmowy między obiema partiami nie przyniosły żadnych rezultatów, a Partia Pracy skrytykowała Theresę May za to, że nie przedstawiła im żadnej oferty dotyczącej „kompromisu lub zmiany”.

Premier podkreśliła, że, "im więcej czasu zabiera osiągnięcie porozumienia, tym bardziej zwiększa się ryzyko odwołania Brexitu".

- Oznacza to, że Brexit, za którym głosowali Brytyjczycy, wymyka nam się z rąk. Nie mogę się na to zgodzić. To kluczowe, aby wprowadzić to, za czym głosowali ludzie i zrobić wszystko, aby osiągnąć porozumienie – stwierdziła premier.

Theresa May dodała także, że są kwestie, w których obie partie się zgodziły w temacie Brexitu, czyli zakończenie swobodnego przepływu osób, opuszczenie UE z dobrą umową oraz ochrona stanowisk pracy.

- Jest to fundament wypracowania kompromisu, dzięki któremu parlament będzie mógł poprzeć umowę i uda się wprowadzić Brexit. Ponieważ parlament wyraził się jasno, że zablokuje wyjście Wielkiej Brytanii bez umowy, obecnie mamy wybór: albo wyjdziemy z UE z umową albo nie wyjdziemy wcale - stwierdziła May – oświadczyła premier.

Rozmowy między Partią Konserwatywną a laburzystami na skraju upadku. Partia Pracy atakuje Theresę May za brak oferty „kompromisu lub zmiany”