Theresa May oficjalnie podaje się do dymisji. Zobacz najważniejsze punkty zwrotne w okresie jej rządów

Theresa May oficjalnie ustępuje ze stanowiska lidera Partii Konserwatywnej w piątek 7 czerwca 2019 roku. Pozostanie jednak premierem, dopóki nie zostanie wybrany jej następca.

Gdy Theresa May oficjalnie potwierdzi swoją decyzję, zostanie wydane wezwanie do zgłaszania kandydatów, którzy mieliby ją zastąpić. Wymiana listów między premier a pełniącymi obowiązki współprzewodniczących Komitetu 1922 - Charlesem Walkerem i Cheryl Gillan - wyznaczy formalną decyzję o ustąpieniu Theresy May ze stanowiska premiera.

Z OSTATNIEJ CHWILI: Theresa May podaje się do dymisji - 7 czerwca przestanie być premierem. Głos jej się załamał w trakcie przemówienia

Zgłaszanie oficjalnych nominacji do wyścigu o fotel premiera UK będzie możliwe w poniedziałek 10 czerwca, od godziny 10 rano do godziny 17.00 tego samego dnia. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, oczekuje się, że nowy lider torysów będzie zostanie zaprzysiężony około 22 lipca, by przejął władzę przed wakacyjną przerwą w obradach.

Theresa May rozpoczęła swoje urzędowanie jako premier Wielkiej Brytanii i lider Partii Konserwatywnej 13 lipca 2016 roku. May obiecała wtedy, że wyprowadzi UK z UE i będzie walczyła z "palącymi niesprawiedliwościami" w społeczeństwie brytyjskim. Rządy Theresy May zostały zdominowane przez negocjacje ws. Brexitu oraz niepowodzenia w zdobyciu poparcia Izby Gmin dla wynegocjowanej umowy brexitowej.

W wyścigu o przywództwo torysów Theresa May pokonała swoją rywalkę, Andreę Leadsom, która teraz zamierza znów ubiegać się o fotel premiera UK. Premier May szybko straciła jednak większość w katastrofalnych wyborach powszechnych, które odbyły się w wybranym przez nią czasie w 2017 roku.

Jak podają brytyjskie media, formalna dymisja Theresy May nie wiąże się żadną uroczystą ceremonią. Premier wyśle formalny list rezygnacyjny do współprzewodniczących komitetu 1922, Charlesa Walkera i Cheryl Gillan. List premier, jak i odpowiedzi przewodniczących komitetu, najprawdopodobniej nie zostaną opublikowane.